نریندر مودی کیلئے 5 اگست 2019،  6 ستمبر 1965ثابت ہوا ہے!

ستمبر1965 میں بھارت میں ہندو انتہا پسند اور آج دہشت گرد جماعت کے طور پر پہچانی جانے والی جماعت راشٹریہ سیوک سنگھ جسی جماعت برسر اقتدار نہیں تھی جس کے خاص رکن و نمائندے اور آج کے بھارتی وزیراعظم نریندر مودی نے 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ کر کے وہی غلطی دوہرائی جو1965 بھارت میں برسراقتدار کانگرس جماعت نے 6ستمبر کی صبح لاہور پر قبضے کا خواب دیکھتے ہوئے حملے کی صورت میں کی۔ اس وقت کی وزیراطلاعات اندرا گاندھی 5ستمبر1965 کی شام مغربی میڈیا میں اشاعت کیلئے بھارت سرکار کی طرف سے ایک پریس ریلیز بھی جاری کر چکی تھی۔ جس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ’’ لاہور فتح کر لیا گیا ہے‘‘ ۔ امریکہ و برطانیہ کے جنوبی ایشائی ممالک کے ساتھ کئی گھنٹوں کے اوقات کار میں فرق کی بدولت بھارت کو یقین تھا کہ جب برطانیہ و امریکہ میں اخبارات شائع ہونگے تو اس وقت تک بھارتی فوج لاہو پر قابض ہوچکی ہوگی لہذا جب مغربی عوام صبح اٹھیں تو انہیں پہلی خبر بھارت کی پاکستان پر فتح کی صورت میں ملے ۔ بھارتی فوج کے سپہ سالار جنرل چوہدری کی 5ستمبر 1965کی شام صحافیوں سے گفتگو بھی مغربی اخبارات میں لاہور پر بھارتی قبضہ کی خبر کے ساتھ ہی شائع ہوئی جس میں اس نے صحافیوں کو ساتھ لاہور چلنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کل شام لاہور کی فتح کا جام جم خانہ لاہور میں پیا جائے گااوران صحافیوں سے ویہیں ملاقات ہوگی۔ نہ تو اندراگاندھی شراب کے نشے میں رہنے کی عادی تھی نہ ہی جنرل چوہدری کو فلمی ڈائیلاگ بولنے یا بڑھکی مارنے کا شوق تھا۔ تو پھر انہیں یہ گمان کیوں اور کس بنیاد پر تھا کہ بھارتی فوج بڑی آسانی کے ساتھ لاہور پر قبضہ کر لے گئی؟یہ سوال آج تک بھارت میں زیربحث ہے اور ہر سال ستمبر میں مختلف بھارتی دانشوروں کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے۔ سابق بھارتی ڈپٹی چیف آف آرمی سٹاف لفٹینٹ جنرل ریٹائرڈ Harwant Singh اپنے 27اگست 2018 کو Iniandefencereview.com میں

1965 War General chaudhary did not order withorawal behind river beas کے عنوان سے پوسٹ کیے گئے اپنے مضمون میں بھارتی فوج کی پاکستان کے خلاف کامیابیوں کے پل باندھنے کے باوجود ابتدائیے میں لکھتا ہے۔

Fifty Three Years Have passed since the 1965 war with Pakistan. Still controversies and confusion on many issues and events persist. It is so because the offical history of this war is shrouded in secrecy. The doucments with the MOD, MEA, RAAW, IAF, and blackout of authentic information, Hearsay, Gossip, speculation, calumny continue to be floated and controversies around.

بھارتی ریٹائرڈ جرنیل کے مندرجہ بالا تحفظات ظاہر کرتے ہیں کہ 1965میں مقبوضہ کشمیر میں بھارت اور پاکستان کے مابین جاری مسلح کشیدگی و جھڑپو کے باوجود بھارت میں بھارتی فوج کے اپنے ریٹائرڈ افسران 6ستمبر کو بھارتی فوج کے لاہو رپرحملے کو بھارتی فوج کی غلط حکمت عملی سمجھتے ہیں ۔تو پھر اس بات کو تسلیم کرلیا جائے کہ 1965کی جنگ کے نتائج و ہ نہیں تھے جو پاکستان کے لبرل و ترقی پسند ، دانشور بھارت کا دوست مغربی میڈیا ہمیں سمجھانے ، پڑھانے کی کوشش کرتا چلا آرہا ہے۔ وہ یہ بتاکر تو خوشی محوس کرتے ہیں کہ بھارتی فوج کی لاہور پر قبضے کے خواب چکنا چور ہوجانے اور اندر ا گاندھی و جنرل چوہدری کو اپنے دعوئوں کی وجہ سے عالمی سطح پر ملنے والی ہزیمت کے باوجود وہ پاکستانی عوام کو نہیں سمجھا پائے کہ بھارت پاکستان کے خلاف اپنی فوج کی نفری ، معیشت اور اسلحہ کی مقدار میں پانچ سے دس گنا زیادہ برتری رکھنے کے باوجود اپنے ناپاک عزائم میں ناکامی سے دوچار کیوں ہوا؟تو اس کا بہت ہی سادہ سا جواب ہے کہ دونوں ملکوں کی افواج میں دشمن سے لڑنے کے لیے پائے جانے والے فرق نے پاکستان کو اس قابل بنایا کہ بھارتی فوج لاہور کا ایک انچ بھی قبضے میں نہ لے سکی یہی جذبہ تھا جس نے پا ک فوج کو 2002بھارت سمیت دیگر پاکستان دشمن قوتوں کی طرف سے پاکستان پر مسلط کی گئی تاریخ کی بدترین دہشت گردی کی جنگ اس انداز سے فتح یاب کیا کہ دشمن خود پریشان ہے کہ یہ سب کیسے ہوگیا۔ ملک و ملت کی سلامتی اور اپنی آزادی کے تحفظ کیلئے جب کوئی قوم جرت و شجاعت کے ساتھ جان دینے کے جذبے سے سرشار ہوتی تو پھر نہ اسے ڈرایا جاسکتا ہے ۔ نہ ہی اپنے مقصد سے ہٹایا جاسکتا ہے ۔ کشمیریوں کی مثال سامنے ہے بھارت کے انتہا پسند ہندوحکمرانوں نے سمجھا کہ کشمیر کہ خصوصی حیثیت کا خاتمہ کرنے کے بعد جب کشمیریوں پر ظلم کے پہاڑ ڈھائے جائیںگے تو وہ زیادہ دیر تک اس کی تاب نہیں لاسکیں گے اور بھارت کی غلامی کو قسمت کا لکھا سمجھ کرقبول کر لیں گے لیکن بھارتی وزیراعظم نریندر مودی وزیرداخلہ امیت شاہ اور ان کے مشیر برائے سلامتی اجیت کمار دودل کے سارے اندازے اسی طرح غلط ثابت ہوئے جو ستمبر1965 میں لال بہادر شاسترال ، جوہرلال نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی اور بھارتی سپہ سالار جنرل چوہدری نے لاہور پر چڑھائی سے پہلے لگائے تھے۔ ایک سال اور ایک مہینہ گزر جانے کے باوجود بھارت سرکار ، قابض بھارتی فوج اور ان کا حمایتی بھارتی میڈیا یہ بتانے کو تیار نہیںہے کہ مقبوضہ کشمیر میں مواصلاتی پابندیاں کیوں نہیں ہٹائی جارہی ، لاک ڈائون کا خاتمہ کیوں نہیں کیا جارہا ہے۔ بین الاقوامی ذریع ابلاغ کو کشمیریوں تک رسائی کیوں نہیں دی جارہی ۔ اقوام متحدہ کی طرف سے بار بار مطالبے کے باوجود عالمی امن مشن کے نمائندوں کو مقبوضہ کشمیر کیوں نہیں جانے دیا جارہا ۔ کشمیریوں کے دل جیتنے اور مقبوضہ کشمیر کی ترقی کیلئے کھربوں روپے کے منصوبوں پر کام کا تاحال آغاز کیوں نہیں ہوسکا؟

اور یہ سب ہوگا بھی نہیں کیونکہ کشمیری بھارت کی غلامی تسلیم کرنے کو تیار نہیں امریکی معروف تھینک، ٹینک ’’یو ایس انسٹی ٹیوٹ آف پیس‘‘ نے بھی مقبوضہ کشمیر پر حالیہ بھارتی موقف کو نہ صرف افسانہ قرار دیا ہے بلکہ وہاں بھارتی فوج کی طرف سے روزانہ کشمیر ی نوجوانوں کو دہشت گرد قرار دے کر قتل کرنے جیسے اقدامات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس سے کشمیریوں میں بڑھتی ہوئی بے چینی وہاں مزید قتل و غاری کو جنم دے سکتی ہے ۔ امریکی تھینک ٹینک نے بھارت کی طرف سے مقبوضہ کشمیر پر اپنے غیر قانونی قبضے کو بھارت کا اندرونی معاملہ قرار دینا محض افسانہ قرار دیا ہے یہی وجہ ہے کہ بھارت کو اپنا موقف ثابت کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے دیگر مغربی میڈیا بھی بھارتی فوج کے مقبوضہ وادی میں اقدامات کو انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں سے بڑھ کر جنگی جرائم کے طور پر دیکھنے لگا ہے۔ بھارت کے اپنے بہت سے دانشور مقبوضہ کشمیر کے مسئلے پر ہندو انتہا پسندوں کے موقف کو بھارت کی مجموعی سلامتی کیلئے خطرناک قرار دے رہے ہیں بھارت کی وہ تمام ریاستیں جہاں آزادی کی تحریکیں جاری ہیں وہاں باغیوں کی طرف سے مقامی نوجوانوں کا رجحان بھارت سے نجات پانے کی طرف بڑھتا چلا جاررہا ہے ۔ بھارت کے اپنے خفیہ ادارے حکومت کو اپنی ماہانہ رپورٹوں میں بتاچکے ہیں کہ 5اگست 2019کو مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے بھارتی پارلیمنٹ میں کئے گئے فیصلے کے بعد تقریباً 12 ریاستوں میں عوام کے اندر بھارت سے آزادی حاصل کرنے کے رجحان میں اضافہ ہوا ہے ۔ وہ خود کو بھارت کا شہری نہیں بلکہ بھارتی مفتوحہ علاقوں کے باسیوں کے طور پر دیکھنے لگے ہیں۔ اس رجحان کو جمہوریت یا ہر پانچ برس بعد انتخابات کا انعقادکر کے ذریعے ختم نہیں کیا جاسکتا ،وہ اس انتخابی عمل کو بھی مشکوک قرار دے رہے ہیں ۔ بھارت میں عوام کی اکثریت تو سمجھ چکی ہے جلد ہی بھارت کے حکمران طبقے کو بھی تسلیم کرنا پڑے گاکہ انہوںنے 1965میں بھارت میں برسرا قتدار حکومت کی لاہور پر قبضے کی ناکام کوشش کی طرح مفروضوں کی بنیاد پر مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کا خاتمہ اور اسے بھارتی یونین میں بدلنے کا غلط فیصلہ کیا ۔ جیسے نہ دنیا تسلیم کر رہی ہے نہ ہی خود بھارت کی اپنی اپوزیشن جماعتیں اور کشمیری تو گزشتہ سات دہائیوں سے ثابت کرتے چلے آرہے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر مسلم اکثریتی علاقہ ہونے کی وجہ سے بھارت کا حصہ بن ہی نہیں سکتا اور یہ حق صرف کشمیریوں کو حاصل ہے کہ وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کریں اور الحاق کیلئے بھارت یا پاکستان میں سے کسی ایک ملک کا انتخاب کریں۔