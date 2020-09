امریکی جنرل مارک ملی اپنے آئین کا پاسبان 

شیئر کریں:

امریکہ میں صدراتی الیکشن کی مہم زوروں پر ہے مقابلہ امریکی صدر ٹرمپ اور بائیڈن کا ہے ۔رہپبلکن اور ڈیموکریٹ یعنی گدھے اور ہاتھی کا مقابلہ ہے یہ دونوں سیاسی جماعتوں کے نشانات ہیں ۔آج کل امریکی پولیس اور اب فیڈرل فورس کے ہاتھوں افریقین امریکیوں کی پٹائی ہورہی ہے یہ تازہ سلسلہ جو دو صدیوں سے زیادہ محیط ہے جب افریقہ سے غلامی کی بنا پر مردوں ،عورتوں اور بچوں کو لایا گیا اور پھر ان پر جو جبر و تشدد اور جس طرح عورتوں کو ریپ کیا گیا المناک داستان ہے چند ماہ قبل جارج فلائیڈ کا قتل اور پھر پورے امریکہ میں احتجاج کی ایک زبردست لہر اٹھی جس میں سفید فام امریکی بھی شامل ہوگئے افریقوں کے علاوہ دیگر غیر سفید فام بھی مظاہروں میں شریک ہوگئے اور یہ احتجاجی سلسلہ یورپ تک پھیل گیا کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ناقابل برداشت ہیں مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ احتجاج نہ فلسطین نہ مقبوضہ کشمیر نہ ہی بھارت یا میانمبر میں مسلمانوں پر جبر و تشدد اور خواتین پر مظالم اور بے حرمتی کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے بعض موہوم سی آواز یو این او،اور ایمنسٹی انٹرنیشنل وغیرہ سے آتی ہے او آئی سی عرب لیگ اور مسلم ممالک پر مشتمل ہے مگر وہ بھی یورپ اور امریکہ کے غلام یا پھر اپنی حکمرانی بچانے اور تجارت وعیش و عشرت کے رسیاء ۔اب تو متحدہ عرب امارت کی طرف سے اسرائیل کو تسلیم کرنے اور کچھ دیگر عرب ملکوں کے متعلق امریکی سیکرٹری Pampeoکے بیانات کے بعد دیگر عرب ممالک بھی اسرائیل کو تسلیم کر لیں گے ۔عرب اتحاد پر انجام کا آغاز نظر آتا ہے اور فلسطین کے صدر محمود عباس نے اسے ان کے جسم پر چھرا گھونپنے کے مترادف قرار دیا ہے ۔واضع آواز صرف ترکی کے صدر اردگان اور ملیشیاء کے عظیم رہنما مہاتیر محمد کی ہے جو کشمیر اور فلسطین اور روہنگیا مسلمانوں کے حقوق پر بلند آواز موقف رکھتے ہیں پاکستان تو خیر ہے ہی ۔اس سلسلے میں موجودہ حکومت نے قائداعظم کے فرمان کو فلسطین کے حوالہ سے اپنالیا ۔کشمیر کے شہ رگ ہونے سے انکار ممکن نہیں یہ بات واضع ہوگئی کہ قومیں واضع موقف ،اتحاد ،تنظیم اور یقین محکم سے ہی زندہ رہتی ہے اور ترقی کرتی ہیں ۔جنرل مارک ملی چیرمین جائنٹ چیف آف سٹاف کا بیان آئین اور قانون کے پاسبان کی حیثیت سے ا اخبار کی نذر ہوا ۔انہوں نے کہا امریکہ کے صدراتی انتخابات میں امریکی فوج کا کوئی کردار نہیں اگر کوئی تنازعہ ہے تو یہ کام امریکی کانگریس اور عدالتوں کے دائرہ کار میں آتا ہے انہوں نے دو ممبران ڈیموکریٹ ہاوس آرمڈ سروسز کمیٹی کے انتخابات اور متوقع نتائج کے بارے میں ایک خط کے ذریعے جواب دیا کہ میں نہیں سمجھتا کہ اس سلسلے میں فوج کا کوئی کردار ہے جنرل نے کہا I will not follow an unlawful order،جنرل نے ملٹری کا سیاست سے باہر رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا " Military to stay out of politics the country and uphold the constitution"،یاد رہے آجکل صدر ٹرمپ کے الیکشن اور متوقع نتائج کے حوالہ سے متنازعہ اور مشکوک بیان آرہے ہیں ۔تنائج کو تسلیم یا نہ تسلیم کرنے کے حوالہ سے بعض اوقات تو یہ خدشہ بھی ہوا کہ شاید نومبر 2020کے الیکشن کو ڈیلے ہی نہ کر دیا جائے جو شاید امریکن سیاسی تاریخ میں کھبی نہیں ہوا ۔بہرحال جنرل مارک ملی کا بیان امریکی ریاست اور عوام کے حوالہ سے جہاں آئین اور قانون کی حکمرانی کا مظہر ہے وہا ں ان کے ہاں جموریت کے لیے بھی نیک شگون ہے

امریکی جنرل کے بیان پر مجھے جنرل ایوب خان ،جنرل ضیا الحق اور جنرل پرویز مشرف کا کردار آئین کے حوالہ سے یاد آگیا کہ انہوں نے کس انداز سے حلف اور آئین سے غداری کی اور کس طرح عدالتوں اور پارلیمنٹ نے انکو تحفظ مہیا کیا ۔72سالہ تاریخ میں ایک طرف تو آئین کی پامالی ہمارے فرسودہ نظام کا حصہ بن گئی تو دوسری طرف قومی وسائل کی Plunderسانحات کا وسیع سلسلہ سیاست کاروں سول اور فوجی اعلیٰ افسروں نے ملک کے اندر اور باہر اپنے قانون اور اصل وسائل سے بڑھ کر اثاثے بنائے ۔دوسرے ممالک کی شہریت بھی لی اور اقتدار کے مزے بھی لوٹتے رہے ۔پلازے ،ملکی اور غیر ملکی فارمز اور کاروبار ان کا احتساب کون کرے گا ۔آسٹریلیا ،امریکہ اور یورپ میں جائیدادیں محل اور منارے قوم کے منہ پر خاک ڈالنے کے مترادف ہیں ۔عدلیہ کسی حد تک بچی رہی ۔Establishmentاور سول حکومتوں کے منتخب نمائندوں نے بھی عدلیہ پر وار کیے اور کچھ جج جسٹس منیر سے شروع کر کے ملک قیوم اور آج بھی ادارے کی کمزوری کا سبب ہیں ۔اعلیٰ عدلیہ میں تقرریاں

اور بعض فیصلے اس کا ثبوت ہیں آجکل جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریفرنس کے تناظر میں ایف بی آربیرون ملک اثاثوں کی تحقیق کر رہی ہے یہ سپریم کورٹ کے Short Judgementمیں فیصلہ ہوا جس پر بار اور وکلاء متفقہ رائے ہے اور اظہار بھی کیا گیا بہرحال انکی اہلیہ زرینہ پریریا ایف بی آرکی غلام گردشوں میں اپنے بیرون ملک اثاثوں کے حوالہ سے گرداں ہیں ۔یوں محسوس ہوتا ہے کہ ایف بی آرتو کرپشن کا گڑھ ہے ۔ہماری مبینہ خلائی مخلوق کے گرداب میں ہے"جرم ضعیفی کی سزا مرگ مناجات" سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے تمام اہم ادارے اور شخصیات اپنے اپنے گریبان میں کیو ںنہیں جھانکتے اور سب جان کر بھی احتساب کا شور ہے جو ایک مذاق ہی نظر آتا ہے ۔ایف آئی اے،پولیس ، نیب اور دیگر تفتیشی اداروں سے قانون کی حکمرانی اور احتساب کی توقع رکھناعبث نہیں ہے ۔

رہی بات ہماری حکومتوں کی تو وہ اقتدار کے حصول کے لیے اور مفادات کے تحفظ میں مصروف نظرآتی ہیں ۔عوام کو اعدادو شمار کے گورکھ دھندے میں ہمیشہ سنہرے خواب دکھائے جاتے ہیں جو آج بھی ہو رہا ہے ۔کسی بھی ملکی نظام کی بات کی جائے تو عدل و انصاف اسکی بنیاد ہوتی ہے یہ وسیع تر تناظر میں انتظامی انصاف ،عدالتی انصاف ،سیاسی انصاف اور آئینی اور قانونی انصاف اور معاشی انصاف پر مبنی ہوتا ہے ۔پاکستان کے آئین کا ابتدائیہ (Preamble)آرٹیکل 2Aجیسے objective Resolitionکہا جاتا ہے ۔آرٹیکل 3ہر قسم کی exploiationآرٹیکل 4ہر فرد یا شخص کے حقوق اور ہر بنیادی آئینی حقوق کا سلسلہ اور ادارے جنہوں نے یہ ensureکرتے ہیں اور ملک کے تحفظ وغیرہ اور سب سربراہوں اور اہم شخصیات کے حلف ۔غور کریں ہمارے اہم لوگ بمقابلہ عام لوگ کس قدر قانون سے بالاتر اور آئین سے انحراف ار آئین کی پامالی کے ذمہ دار ہیں اور کس طرح اس ملک کے وسائل جو عوام کی ملکیت ہیں ڈاکہ ڈالا جارہا ہے اعلانیہ کیا واقعی ہماری عدلیہ ،پارلیمنٹ ،انتظامیہ اور Establishmentاور فوج جو کافی اہم ادارہ تھا اور ہے اس ملک میں آئین اور قانون اور حلف وفاداری پر عمل پیرا ہیں اگر نہیں جو دراصل صرف کسی حد تک تو پھر قومی عدم اتفاق رائے اور عدم اتحاد اور بین الاقوامی سطح پر ہماری خامیوں اور کمزوریوں کو کون دور کرے گا ۔پہلے ہم امریکہ ،برطانیہ اور یورپ کے قرابت داری میں رہے اور چین اور سی پیک کے فوائد کا چرچا ہے۔