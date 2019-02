پاکستانی فلمی صنعت۔۔۔ایک جائزہ

شیئر کریں:

وقاص احمد

فلم” تیری یاد“ سے شروع ہونے والا پاکستانی فلمی صنعت کا سفر حال ہی میں ریلیز ہونے والی فلم ”چنبیلی تک کم و بیش 3870فلموں پر محیط ہے۔ یہ 66سالہ فلمی سفر لازوال کامیابیوں کے سنگِ میل عبور کرنے کے باوجود بھی بدترین ناکامی کی داستان بن چکا ہے۔ اردو، پنجابی ، بنگالی، پشتو، سندھی ، سرائیکی، ہندکو، بلوچی ، گجراتی اور انگریزی زبانوں میں فلمیں بنانے والی پاکستانی فلمی صنعت کو برباد کرنے والوں کی ایک طویل فہرست ہے۔ حکمرانوں ، فلم سازوں ، ہدایت کاروں ،گلوکاروں ، موسیقاروں،کہا نی نویسوں، سینماءمالکان حتیٰ کہ فلم بین تک ہر ایک نے اس بربادی میں حسبِ توفیق اپنا حصہ ڈالا ہے۔

پاکستانی فلمی صنعت نے قیامِ پاکستان کے فوراً بعد انتہائی نامساعد حالات میں جنم لیا، سرمائے کی کمی اور دیگر فنی مشکلات کے باوجود 1948میں ہی پہلی پاکستانی فلم ریلیز ہو گئی، اسی سال پاکستان کے پہلے سٹوڈیو”ایورنیوءسٹوڈیو“ کا قیام عمل میں آیا جس نے آنیوالے وقت میں ایک بڑی اور کامیاب پروڈکشن کمپنی کی شکل اختیار کی۔ کراچی، لاہور اور ڈھاکہ اس نئی فلمی صنعت کے مراکز بنے اور آنے والے 10برس میں پاکستانی فلمی صنعت اپنے پاﺅں پر کھڑی ہو گئی اور یہیں سے پاکستانی فلمی صنعت کے سنہری دور کا آغاز ہوتا ہے۔ صدر جنرل محمدایوب خان کے دور حکومت کو پاکستانی سینماءانڈسٹری کا سنہری دور مانا جاتا ہے۔ محمد علی، وحید مراد، اور ندیم جیسے ناقابل فراموش اداکار سہیل رانا اور احمدرشدی جیسے لازوال موسیقار اور گلوکار دریافت ہوئے جنہوں نے آنے والی دو دہائیاں اس انڈسڑی پر راج کیا۔ 1976 میں جاوید جبار نے پہلی پاکستانی انگریزی فلم "Beyond the Last Mountain"بنا کر پاکستانی فلمی صنعت کو بین القوامی سطح پر کام کرنے کی راہ دیکھائی ۔1977 میں ریلیز ہونے والی فلم ”آئینہ “ نے 400ہفتے سے زائد پردہ سکرین پر رہ کر کامیابی کی ایک لازوال داستان رقم کی،

بھٹو دورِ حکومت میں فلمی صنعت کی بہتری اور ترقی کے لئے ایک ادارہ NAFDAECکے نام سے قائم کیا گیا جس کے مقاصد میں نئے سینماگھروں اور سٹوڈیوزکی تعمیر،فلم اکیڈمی کے قیام کے علاوہ پاکستانی فلموں کی برآمد کو بڑھانا اور دیگر متعلقہ امور شامل تھے۔ مگر اس ادارے سے مطلوبہ اور متوقع نتائج برآمد نہ ہو سکے۔حکومت کی تبدیلی اور صدر ضیاالحق کی آمد کے ساتھ حکومتی ترجیحات میں تبدیلی واقع ہوئی جس نے آنے والے وقت میں اس صنعت کو خاصا نقصان پہنچایا بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ حقیقتاََ یہ دورفلمی صنعت کے زوال کا نقطہ آغاز تھا تو مبالغہ نہ ہو گا ۔ فلمی صنعت کے زوال کی وجہ صرف اس دور کی حکومتی پالیساں نہیں بلکہ بے شمار دیگر وجوہات بھی ہیں۔فلم ایک مربوط تخلیقی اور تجارتی سلسلہ ہے ۔ یہ سلسلہ حکومت ، فلم ساز، ہدایت کار، سرمایہ کار ، اداکار، گلوکار، موسیقار سے ہوتا ہوافلم بین تک پہنچتا ہے اگر کسی ایک حصے میں بھی نقص پیدا ہو تو باقی سب کا متاثر ہونا لازمی اور فطری عمل ہے ۔ پاکستانی فلمی صنعت کے انحطاط کا جائزہ لیا جائے تو یہ امر واضح ہو جاتا ہے کہ حکومت سے لیکر فلم بین تک سب کے ہاتھ اس صنعت کے خون میں رنگے ہوئے ہیں ۔

پاکستانی فلمی صنعت کو اولین جھٹکا سقوطِ ڈھاکہ کے ساتھ لگا جب مشرقی پاکستان کی ایک بڑی مارکیٹ ہاتھ سے نکل گئی، مگر اصل مسائل اس وقت پید ا ہونا شروع ہوئے جب ضیاالحق کے دور میں نئے قوانین متعارف کروائے گئے جن کی زد میں آکر کئی فلمساز اور ہدایت کار حضرات کو گھر بیٹھنا پڑا۔ ٹیکس کی شرح میں اضافے نے فلمی صنعت کو ہر سطح پر متاثر کیا، موضوعاتی پابندیوں اور بے مہار سینسر بورڈنے تخلیق کاروںکے حوصلے توڑنے میںاہم کردار ادا کیا اسکی بہترین مثال ”کے ،کے،خورشید“ کی فلم ”بے نظیر“ ہے جسے دو سال تک سینسر بورڈ سے okسرٹیفکیٹ نہ مل سکا صرف نام بے نظیر ہونے کی وجہ سے ، حالانکہ اس فلم کا بے نظیر بھٹو یا کسی سیاسی معاملے سے کچھ لینادینا نہ تھا بلآخر فلم کا نام بدل کر ”بے نظیرقربانی “ کرنا پڑا جس پر اجازت نامہ عطا کیا گیا ۔ اس سارے قضیے میں فلم ساز کے دو سال برباد ہوگئے جو کوئی بھی سرمایہ کار قطعاََ برداشت نہیں کر سکتا۔ جنرل ضیا الحق کا زمانہ ایسی بے شمار داستانوں سے بھرا پڑا ہے ۔

موضوعاتی پابندیوں نے فارمولا اور گنڈاسا فلموں کے رجحان کو تقویت دی۔ یہ ایک فطری معاملہ ہے کہ انسان زیادہ دیر تک ایک ہی طرز کی چیز نہیں دیکھ سکتا ،کچھ نہ کچھ تبدیلی مانگتاہے اور تبدیلی نہ ملے تو اکتا کراس چیز کو ترک کر دیتا ہے۔ ہمارے فلم ساز حضرات نے یا تو اس حقیقت کو سمجھا نہیں یا نظریں چرائے رکھیں۔ وجہ چاہے سہل پسندی ہو یا نااہلیت دونوںصورتوں میں ذمہ داری انہی پر آتی ہے کیوں کہ پڑوسی ملک ایران کی فلمی صنعت بھی اسی قسم کی موضوعاتی اور سنسرکی پابندیوں کا شکار تھی مگر وہاں ان مشکلات میں منفرد انداز میں سوچنے اور منفرد انداز میںموضوعات پرکام پر کرنے کی راہ دیکھائی نتیجتاًایرانی فلمی صنعت نے غیر معمولی شاہکار تخلیق کئے جبکہ ہمارے ہاں فارمولا اور گنڈاسا فلموں کا سیلاب اپنے ساتھ فلم سازوں اور ہدایتکاروں کی ایک ایسی کھیپ لایا جو ان پڑھ اور جاہل نہ سہی مگرشعور اور تخلیق سے عاری ضرور تھے۔ جنہوں نے وقتی طور پر تو اس بہتی گنگامیں خوب ہاتھ دھوئے مگریہ سلسلہ زیادہ دیر تک نہ چل سکا۔ گنڈاسا فلموں کا ایک قدرتی نقصان یہ بھی ہوا کہ باقی تین صوبوں کے فلم بین پنجابی نہ سمجھنے کی وجہ سے سینما سے دور ہو گئے۔چونکہ پنجابی فلمیں عموماََ چھوٹے بجٹ کی ہوتی ہیں اس لئے سرمایہ کاربڑے بجٹ کی اردو فلموں میں سرمایہ کاری کا خطرہ مول لینے سے کتراتے رہے جس نے حالات کو مزید ابتر کیا ۔ رہی سہی کسروی سی آر نے نکال دی ۔ معیاری اردو فلموں کی کمی نے بھارتی فلموں کےلئے راہ ہموار کی ۔ 1980کے بعد ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت تیزی سے تبدیلی آ ئی اور یہ روزِروشن کی طرح عیاں ہو گیا کہ اب وہی میدان میں رہ سکے گا جو جدت کا ساتھ دے گا۔ جن قوموں اور اداروں نے اس حقیقت کا ادراک کرتے ہوئے اپنے آپ کو دنیا سے ہم آہنگ کیا وہ تو اس دوڑ میں سوئے ہوﺅں سے آگے نکل گئے۔جنہوں نے ایسا نہیں کیا وہ یا تو قصہِ پارینہ بن چکے ہیں یا اپنی بقاءکی جنگ لڑ رہے ہیں۔بدقسمتی سے ہماریے فلم سازوں نے ٹیکنالوجی کے میدان میںدنیا کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چلنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی، وہی فرسودہ سٹوڈیوز، کیمرے اور دیگر تکنیکی سامان۔ عین یہی معاملہ سینماگھروں کا بھی ہے ،جن میں اکثر ایسے ہیں جن کا جدت سے”بیر“ محسوس ہوتا ہے۔ سینمامالکان کی دلیل ہے کہ فلمیں ہی ڈھنگ کی نہیں بن رہیں تو وہ کس کے لئے خرچہ کریں، جیسی فلمیں ہیں ان کی ضرورت یہ سینماگھر پوری کر رہے ہیں۔جبکہ دوسری جانب فلمی صنعت سے وابستہ لوگ یہ شکایت کرتے دیکھائی دے رہے ہیں کہ اول سینماگھروں کی شدید قلت ہے اور جو ہیں ان میں اکثریت فرسودہ سینماگھروں کی ہے وہ بڑے بجٹ کی فلم بنا کر لگائیں کہاں؟ سب کی انگلیاں ایک دوسرے کی جانب ہیں مگر سوال یہ ہے کہ آیا یہ سب کچھ راتو ں رات ہوگیا؟ جواب ہے نہیں یہ ہم سب کی 30برس کی مشترکہ کارگزاری کا نتیجہ ہے۔

1977میں ملک بھر میں سینماگھروں کی تعداد 700تھی جو بجائے 2013میں سات ہزار ہونے کے کم ہو کر کم و بیش 150رہ گئی ہے۔ سٹوڈیوز کامعاملہ بھی زیادہ مختلف نہیں جو1977میں 11تھے اور آج صرف 3ہیں ۔ 1970کی دھائی میں فلمیں سالانہ اوسطاََ 130سے150 تک بنتی تھیں جو آج 20سے 25کے قریب ہیں۔ اس سے بھی افسوس ناک معاملہ یہ ہے کہ اس بربادی میں کو ئی اپنا حصہ ماننے کو تیار نہیں۔ اگر اس بربادی کی داستان میں معاشرے کے کردار کا ذکر نہ کیا جائے تو یہ داستان مکمل نہیںہوتی۔ معاشرے نے فن اور فنکار کو وہ عزت نہیں دی جسکا وہ حقدار تھا ، اور اس تابوت کی آخری کیل فلم سازوں نے خود ذات برادریوں حتیٰ کے اپنے چاچوں ماموں کے ناموںپر فلمیں بنا کر لگا دی۔ ہماری پے در پے حماقتوں نے بلآخر پاکستانی فلمی صنعت کو برباد کر کے بھارتی سینماکو ایک بڑی فلمی منڈی مہیاکی اس لئے آج ان کی فلم ہماری خواب گاہوں میں،انکی ثقافت ہمارے نوجوانوں کی چال ڈھال ، زبان اور لباس میںاور انکے مذہبی اور قومی کردار ہمارے بچوں کے ذہنوں میں سرائیت کر چکے ہیں۔

آج بھی وقت ہے ریاستی ادارے اور قوم اپنی ترجیحات کا تعین کر لیں ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ بھارتی فلمی صنعت اپنے فلمی سیلاب اور ثقافتی یلغار کے ذریعے ہماری قومی انفرادیت کو بہا لے جائے ۔

