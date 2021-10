آئی سی آئی جے کل پنڈورا پیپرز جاری کرے گا

لاہور: انٹرنیشنل کنسورشیم آف انویسٹی گیٹو جرنلسٹس (آئی سی آئی جے) کل بین الاقوامی فنانس اور ٹیکس چھپانے کی جگہوں کے بارے میں اپنی نئی تحقیقاتی رپورٹ جاری کرے گا جس کا نام “پینڈورا پیپرز” رکھا گیا ہے۔

تفصیلات کے مطابق” پینڈورا پیپرز” کی تیاری میں 117 ممالک کے 615 صحافیوں نے تحقیقات میں حصہ لیا۔ سیریز کی تیاری کے لیے تقریبا ایک سال تک مواد کا تجزیہ کیا گیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر پیغام شیئر کرتے ہوئے آئی سی آئی جے نے لکھا ہے کہ “جلد ہی ہر کوئی پینڈورا پیپرز کے بارے میں بات کرے گا۔ نئی تفتیش ابھی تک مالی رازداری کی ہماری سب سے بڑی تفتیش نمائش جو اتوار کی رات 12:30 بجے ریلیز کی جائے گی۔

Our most expansive exposé of financial secrecy yet is coming tomorrow at 12:30 p.m. EDT, 4:30 p.m. GMT.

The #PandoraPapers is based on a leaked dataset of more than 11.9 million files covering every corner of the globe.

