قومی فاسٹ بولر محمد عامر نے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے سیمی فائنل میں پہنچنے پر پاکستان کرکٹ ٹیم کے لیے سوشل میڈیا پر تعریفی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ انشاءاللّہ! ورلڈ کپ گھر آئے گا۔مائیکرو بلاگنگ سائٹ ٹوئٹر پر جاری کیے گئے پیغام میں محمد عامر نے قومی کرکٹ ٹیم سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ ویل ڈن بوائز۔محمد عامر نے امید ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اب سیمی فائنل میں جگہ بنالی ہے تو انشا ءاللّہ ورلڈ کپ بھی گھر آئےا۔

welldone boys into the semi finals now .its coming home INSHALLAH ???????????????????????? #PakistanZindabad