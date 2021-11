ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے دو اہم میچز میں شاندار چھکے مار کر ٹیم کو فتح دلوانے والے قومی کرکٹر آصف علی نے سیمی فائنل میں کوالیفائی کرنے پر شائقین کرکٹ کے لیے سوشل میڈیا پر خصوصی پیغام جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ سیمی فائنل کیلئے کوالیفائی کرنا حیرت انگیز احساس ہے۔آصف علی نے اپنے تصدیق شدہ ٹوئٹر اکاونٹ پر قومی کرکٹ ٹیم کی تصویر شیئر کی جس میں کپتان بابر اعظم قومی پرچم کو دیکھ رہے ہیں۔ٹوئٹر پر تصویر شیئر کرتے ہوئے آصف علی نے سیمی فائنل کےلئے کوالیفائی کرنے پر سب سے پہلے اللّہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔آصف علی نے شائقین کرکٹ سے مخاطب ہوتے ہوئے لکھا کہ آپ کی دعاوں اور سپورٹ سے ٹیم پاکستان نے سیمی فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔انہوں نے لکھا کہ یہ ایک حیرت انگیز احساس ہے، ہمیں اپنی دعاو¿ں میں رکھیں۔قومی کرکٹر نے لکھا کہ اللّہ تعالیٰ ہمیں عزت اور کامیابی سے نوازے۔

Shukar Alhamdulillah! With your prayers and support, Team Pakistan has qualified for the Semi-Final. Amazing feeling! Keep us in your prayers. May Allah bless us with glory and success. #cricket #T20WorldCup pic.twitter.com/1nnYD6iyze