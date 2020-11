لندن سے للکار!

شیئر کریں:

جنرل صاحب نے سکیورٹی کونسل کا صائب مشورہ دیا تھا۔ ایسا کرنا ان کے مفاد میں تھا۔ یہی حربہ جنرل مشرف پر آزمایا گیا جس نے ان کی کلائی مروڑ دی۔ طویل جلاوطنی میں یہ شعر اکثر ورد زبان رہتا …؎

بیٹھ جاتا ہوں جہاں چھائوں گھنی ہوتی ہے

ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے!

تیسری بار عدلیہ کے حکم سے فارغ ہوئے۔ جیل میں بیمار پڑ گئے۔ مجبوراً حکومت کو انہیں علاج کی غرض سے لندن جانے کی اجازت دینا پڑی۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ’’زغوغائے رقیباں‘‘ کی پروا کئے بغیر آرام سے علاج کرواتے‘ لیکن ایک مرتبہ پھر ان کے خون میں کھولن اٹھی ہے اور APC کے فورم میں ایسی تقریر کر ڈالی جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ہے۔ اگر اپنی توپوں کا رخ حکومت تک محدود رکھتے تو اسے Political process کا حصہ گردانا جاتا۔ انہوں نے اداروں کو ہدف تنقید بنا کر بہت بڑی غلطی کی ہے۔ افواج پاکستان اس وقت بڑی ہمت‘ عزم اور بہادری سے ملکی بقاء کی جنگ لڑ رہی ہیں۔ ہمارے ازلی دشمن ہندوستان نے دہشت گردوں سے گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ بلوچستان‘ شمالی وزیرستان پر ان کی تخریبی کارروائیاں جاری ہیں۔ فوج ان کا قلع قمع کر رہی ہے۔ ہمارے آفیسر اور جوان جام شہادت نوش کر رہے ہیں۔ ہماری Wai Tested, War Hardened Army

اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کی فوجوں کے دانت کھٹے کر رہی ہے۔ یہ باتیں افواج کے مورال پر اثرانداز ہو سکتی ہیں۔ ایک طرف ایک یہ بیان دے رہے ہیں‘ دوسری طرف زبیر عمر آرمی چیف سے انٹرویو لیکر آپ کا کیس پلیڈ کر رہا ہے۔ ذرا موصوف کا عذر لنگ ملاحظہ فرمائیں۔ ’’ہمارے پرانے تعلقات ہیں‘ کرٹسی کال کرنے گیا تھا۔‘‘ تین سال کے بعد کرٹسی کال کرنے کا خیال تو کسی کو خواب میں بھی نہیں آتا۔ پھر دس دن بعد دوسری کال محل نظر ہے۔ اس میں آئی ایس آئی چیف بھی شریک ہوتے ہیں۔ اس شخص کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی کوئی سیاسی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی حلقہ نہیں ہے جہاں سے یہ انتخاب لڑ سکے۔ کچھ یوں گمان ہوتا ہے کہ گورنری کے مزے یہ بھولا نہیں ہے۔

ساتھ ہی میاں صاحب نے NAB کو ہدف تنقید بنایا ہے۔ مقدمات کا فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے۔ ان کو یہ بات نہیں بھولنی چاہئے کہ چیئرمین کی تعیناتی آپ کی پارٹی نے کی ہے۔ جسٹس جاوید اقبال صاحب کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ میں نے کئی سال بلوچستان میں سروس کی ہے۔ AC قلات رہا ہوں۔ واپس آنے کے بعد بھی Evidence کے سلسلے میں وہاں جاتا رہا ہوں۔ میں نے بلوچستان پر کتاب ’’اجنبی اپنے دیس میں‘‘ بھی لکھی ہے۔ جناب جاوید اقبال صاحب سپریم کورٹ کے ایکٹنگ چیف جسٹس رہے ہیں۔ بطور ایک ممتاز قانون دان ان کی شہرت کی خوشبو چار وانگ پھیلی ہوئی تھی۔ بلوچستان میں جسٹس منور مرزا‘ جسٹس رشید صاحب‘ جناب قدیر چودھری اور ان کا ذکر ہر طرف ہوتا ہے۔ چیف جسٹس امیرالملک مینگل اور ذکا اللہ لودھی نے قانون کی پریکٹس مستونگ سے شروع کی جو میرا ہیڈکوارٹر تھا۔ مینگل صاحب سپریم کورٹ جا سکتے تھے‘ لیکن انہوں نے گورنری کو ترجیح دی۔ جسٹس منور مرزا بڑے نفیس انسان تھے۔ انکے والد مرزا محمد احمد بلوچستان کے ایڈووکیٹ جنرل رہے۔ ان سے اکثر ملاقاتیںہوتی رہتی تھیں۔ جسٹس قدیر چودھری صاحب جب چیف الیکشن کمشنر بنے تو میں اس وقت کمشنر بہاولپور تھا۔ انہوں نے مجھے خصوصاً پیغام بھیجا تھا کہ میں ریٹرننگ آفیسرز کو بلوچستان کے تناظر میں لیکچر دوں۔ سرینہ ہوٹل میں میٹنگ کا اہتمام کیا گیا تھا۔

اپوزیشن پارٹیوں نے حکومت کیخلاف مہم چلانے کا اعلان کر دیا ہے۔ دیکھیں اونٹ کس کروٹ بیھٹتا ہے۔ بظاہر کامیابی کے امکانات کم ہیں۔ حکومت کو کوئی خطرہ ہے تو اپنے آپ سے ہے۔ اگر کمر توڑ مہنگائی‘ بیروزگاری پر کنٹرول نہ پایا گیا تو معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں۔ ایمانداری کے باوصف یہ وزیراعظم کی Achilles Heel ہے۔ ہمارے دوست ملک صاحب نے درست کہا ہے۔

He Must Anticipate the Course of Events and Take Time By The For Lock.

………………… (ختم شد)