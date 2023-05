روسی صدر پر قاتلانہ حملہ

ماسکو: روس نے الزام عائد کیا ہے کہ یوکرین نے صدر ولادیمیر پیوٹن کو ڈرون حملے کے ذریعے قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ عالمی خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے بتایا ہے کہ کریملین نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے یوکرین کی جانب سے لانچ کیے گئے دونوں ان ڈرونز کو مار گرایا ہے جو روسی صدر کے لیے بھیجے گئے تھے۔ماسکو نے اس ضمن میں خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس جب اور جہاں مناسب سمجھے گا جوابی کارروائی کرے گا جس کا وہ حق محفوظ رکھتا ہے۔

There were two strikes on the Kremlin, 16 minutes apart - Russian media.

The first drone was spotted over the Kremlin at 2:27 a.m. Moscow time. It exploded over the Senate palace and the palace's roof was set on fire.

The second drone struck at 2:43 a.m. Its fragments fell on… pic.twitter.com/Ml4Vjryqlw