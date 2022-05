علمایونیورسٹی سندھ میں نمبر 1 اور پاکستان میں  پرائیویٹ سیکٹر کی تیسری بہترین یونیوڑسٹی 

شیئر کریں:

کراچی(نیوز رپورٹر)علما یونیورسٹی کوٹائمز ہائر ایجوکیشن (THE) کی امپیکٹ رینکنگ کے ذریعے 2022 کے لیے سندھ میں پہلا نمبر اور پاکستان کی تیسری بہترین پرائیویٹ سیکٹر یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس یادگار کامیابی کا سہرا علما یونیورسٹی کے چانسلر نعمان عابد لاکھانی (تمغئہ امتیاز )، کے وڑن, اس کے بین الاقوامی تدریسی معیارات اور اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی اہداف میں مرکوز حکمت عملی؛ نعمان گروپ آف کمپنیز اور گلوبل ایجوکیشنل کنسلٹنٹس (GEC) سوسائٹی کے تعاون، نیورسٹی کے اعلیٰ درجے کی قابل ترین فیکلٹی، سابق طلباء و طالبات اور سرپرستوں کو جاتا ہے۔ یہ واقعی پاکستان کے لیے ایک قابل فخر لمحہ ہے کیونکہ 2022 میں ٹائمز ہائر ایجوکیشن (THE) کی جانب سے 99 ممالک کی 1,600 سے زائد یونیورسٹیوں میں سے صرف 1/4 پاکستانی یونیورسٹیاں بین الاقوامی درجہ بندی کے لیے کوالیفائی کرنے میں کامیاب ہوئیں اور نجی شعبے نے ایک بار پھر اپنی ممتاز حیثیت کو ثابت کیا۔ علما یونیورسٹی نے UN-SDGs کے تمام 17 اہداف میں مجموعی طور پر کمیونٹی کی ترقی کے ساتھ تحقیق پر مبنی سازگار ماحول میں معیاری تدریس فراہم کرنے کے حوالے سے کردار ادا کرتے ہوئے شاندار پیش رفت کی۔ ٹائمز ہائر ایجوکیشن (THE) کے چیف نالج آفیسر مسٹر فل باٹی نے علما یونیورسٹی کو ایک حالیہ انٹرویو میں گزشتہ تین سالوں کے دوران پاکستانی یونیورسٹیز کی کارکردگی کو سراہا اور تدریس و تحقیق کے حوالے سے ان کی شاندار کارکردگی اور شراکت کا اعتراف کیا اور طلباء کی کارکردگی، کمیونٹی کی ترقی، بین الاقوامی نمائندگی اور عالمی شراکت داری کے حوالے سے مستقبل میں بھی اپنی اعلیٰ امیدوں کا اظہار کیا۔