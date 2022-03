کلبھوشن، بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کا ماسٹر مائینڈ تھا: فواد چوہدری

پاک آرمی کی جانب سے ہندوستان کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادیو کی گرفتاری کو آج 6 سال کا عرصہ مکمل ہوچکا ہے۔اس حوالے سے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے ایک پیغام میں وفاقی وزیر برائے اطلاعات و نشریات فواد چوہدری نے بتایا ہے۔

اپنے پیغام میں فواد چوہدری کا کہنا ہے کہ کلبھوشن، بلوچستان اور کراچی میں دہشت گردی کا ماسٹر مائینڈ تھا۔انہوں نے اپنے میں بتایا ہے کہ چھ سال قبل آج کے دن پاکستان آرمی نے ہندوستان کے حاضر سروس آفیسر کلبھوشن یادیو کو بلوچستان سے گرفتار کیا تھا۔

Six years back today, Pakistan Army arrested a serving Indian Army officer #KulbhushanJadhav who was hiding in Balochistan and was masterminding terrorist attacks in Karachi and Balochistan. This was another direct evidence of Indian involvement in terrorism in Pak