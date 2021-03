حسن علی نے ڈیل اسٹین کو پسندیدہ کھلاڑی قرار دیدیا

پاکستانی کرکٹر، پاکستان سپر لیگ کی ٹیم اسلام آباد یونائیٹڈ کے کھلاڑی حسن علی کی جانب سے ساوتھ افریقن کرکٹر، کوئٹہ گلیڈی ایٹر کے کھلاڑی ڈیل اسٹین کو اپنا پسندیدہ کھلاڑی قرار دے دیا گیا ہے۔

Dale, you are my favourite. That’s it, that’s the tweet. pic.twitter.com/bUNG8IdjLc