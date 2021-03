 زلفی بخاری کا مستقبل کے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کیلئے نیک خواہشات کااظہار

معاون خصوصی زلفی بخاری نے مستقبل کے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کیلئے نیک خواہشات کااظہار کرتے ہوئے کہا ساری نظریں الیکشن کمیشن پرہیں اور آج ان پر بھاری ذمے داری ہے۔ بدھ کو وزیراعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے بیان میں مستقبل کے پی ٹی آئی کے سینیٹرز کیلئے نیک خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے کہا امید ہے ہمارے منتخب نمائندے دیانت اور ایمان کے ساتھ کردار ادا کریں گے ، ساری نظریں الیکشن کمیشن پرہیں آج ان پر بھاری ذمے داری ہے۔

Good luck to #PTI’s future senators today!

Hope all our elected reps play their role for ???????? with integrity & iman.

Heavy burden lies on ECP as the entire nation looks at them to perform their duty & stop the malpractice#SenateElections