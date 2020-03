پیرس میں سعودی عرب کے تاریخی مقام العُلا سے متعلق نمائش جاری

شیئر کریں:

فرانس کے درالحکومت پیرس میں عرب ورلڈ انسٹی ٹیوٹ میں سعودی عرب کے تاریخی ورثے کے حوالے سے اہمیت کے حامل علاقے العُلا سے متعلق نمائش جاری ہے۔ اس نمائش کا انعقاد العُلا رائل کمیشن اور عرب ورلڈ انسٹی ٹیوٹ کے درمیان بین الاقوامی تعاون سے کیا گیا ہے۔ ایونٹ کو French Agency for the Development of AlUla یعنی (Afalula) کی سپورٹ حاصل ہے۔

نمائش کا مقصد آنے والوں کو العُلا کی بھرپور ثقافت اور تاریخی ورثے کے علاوہ اس کی قدرتی خوب صورتی سے متعارف کرانا ہے۔ اس کے لیے نمائش میں آثار قدیمہ کی نادر نوعیت کی اشیاء کو رکھا گیا ہے۔ ساتھ ہی متعدد بصری وسائل اور مشہور عالمی فوٹوگرافر بین ارتھوس بیرٹرینڈ کی تصاویر سے مدد حاصل کی گئی ہے۔

اس سے قبل عرب ورلڈ انسٹی ٹیوٹ کے سربراہ اور فرانس کے ایک سابق وزیر ثقافت ژاک لینگ نے اعلان کیا تھا کہ العُلا نمائش رواں ماہ 8 مارچ تک جاری رہے گی۔ اس لیے کہ فرانسیسی میڈیا کے حلقوں میں اس ایونٹ کو شان دار پذیرائی حاصل ہوئی ہے۔ ساتھ ہی لوگوں کی بھرپور دل چسپی بھی دیکھی جا رہی ہے۔ العُلا رئال کمیشن کی جانب سے اس فیصلے کا خیر مقدم کیا گیا۔