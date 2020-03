میاں نواز شریف کی واپسی؟

شیئر کریں:

کچھ یوں گمان ہوتا ہے جیسے اس حکومت کے سب مسئلے حل ہو گئے ہوں! آسمان سے باتیں کرتی اشیائے خورد و نوش کی قیمتیں دھڑام سے دھرتی پر اُتری ہوں۔ بجلی سستی ہو گئی ہو ۔ گیس نے ہر گھر کا چولہا گرم کر رکھا ہو، ایک کروڑ نوکریوں کی وجہ سے بے روزگاری دُم دبا کر بھاگ گئی ہو، مکینوں کو مکان مل گئے ہوں۔ چارسو خوشحالی اور خوش بختی نے ڈیرے ڈال رکھے ہوں۔ امنِ عامہ کی صورت ایسی ہو کہ راوی چین لکھتا ہو، اور بقول میرا من راہی مسافر جنگل میں سونا اُچھالتے ہوئے پھر رہے ہوں، کوئی نہ پوچھتا ہو ، ’’میاں تم کون ہو اور کدھر کو جاتے ہو‘‘؟ اس طرح تکلیفوں کا کوہِ گراں سر کر لیا گیا ہو، مصائب کا سمندر بھاپ بن کر فضا میں تحلیل ہو گیا ہو حکومتِ وقت اور اسکے دور اندیش حکمرانوں کی تشویش صرف ایک نقطے پر مرکوز ہو گئی ہو اور وہ نقطہ میاں نواز شریف کی لندن سے واپسی ہے۔

میاں صاحب کی یہ دوسری ’’ہجرت‘‘ ہے۔ پہلی مرتبہ پرویز مشرف نے انہیں دس سال کیلئے جدہ بھیجا تھا۔ انہیں عمر قید ہو چکی تھی۔ اٹک کے ضلع یا اس سے ملتی جلتی جیل میں حیاتِ ناپائیدار کے بقیہ دن گزارنے تھے۔ معروضی حالات میں اپیل منظور نہ ہو سکتی تھی۔ باایں ہمہ سعودی حکومت کے کہنے پر یا تاریخی شعور رکھنے کی بنا پر ایک مطلق العنان حکمران نے انہیں باہر بھیجنے میں ہی عافیت سمجھی۔ آنکھ اُوجھل پہاڑ اُوجھل محاورے کے مصداق اس نے قریباً دس سال تک آرام سے حکومت کی۔ شاید کچھ برس اور گزار جاتے مگر اس نے طاقت کے زعم میں چیف جسٹس افتخار چودھری سے زبردستی استعفیٰ لینے کی کوشش کی۔ وہ تصویر (VIRAL) ہو گئی جس میں وہ وردی پہنے ہاتھ میں ڈنڈا پکڑے چودھری صاحب کو گھور رہا ہے اور وہ سرنیوڑائے بے بسی اور بے کسی کی مجسم تصویر بنے بیٹھے ہیں۔ یہ منظر قوم ہضم نہ کر سکی اور بالآخر اسے بوریا بستر سمیٹنا پڑا۔ بہرحال سودا گھاٹے کا نہیں تھا۔ اب جبکہ وہ یورپ اور مشرق وسطیٰ میں آرام اور سکون کی زندگی گزار رہا ہے وہ اس ایک کروڑ ڈالر کا خطیر رقم کا شاخسانہ ہے جو سعودی حکومت نے اسے دی ہے۔ شاہ کی بات مان کر اس نے دہرا فائدہ اٹھایا۔

میاں صاحب جب جدہ میں تھے تو اس وسیع و عریض ملک میں آزادانہ گھوم پھر سکتے تھے۔ جب چاہتے مکہ معظمہ جا کر عمرہ اور حج ادا کرتے۔ اس دوران جدہ میں ایک اسٹیل مل بھی لگائی ۔ آم کے آم گٹھلیوں کے دام! اس عرصے میں مجھے بھی شرفِ ملاقات بخشا۔ یہ اتفاقی ملاقات تھی۔ میں حج کرنے گیا۔ خطیبِ حرم مولانا مکی صاحب کے پاس ٹھہرا۔ نمازِ عشا کے بعد ہم حرم شریف سے نکل رہے تھے کہ میاں شہباز شریف سے ملاقات ہو گئی۔ انکے اصرار پر مدینہ منورہ سے واپسی پر سرور پیلس گیا۔ ہوائی اڈے پر ان کا مینجر کھڑا تھا۔ جو مجھے سیدھا شاہی محل لے گیا۔ یہ کوٹھی نما محل دراصل اس دور کی یاد گار تھا جب عربوں نے تیل کی دولت دریافت نہ کی تھی۔ سلطان عبدالعزیز کا گزارا مشکل سے ہوتا۔ ان دنوں نواب بہاولپور نے اسے رولز رائس کار تحفتاً دی تھی۔

میں آٹھ گھنٹے وہاں رہا۔ کافی باتیں ہوئیں (جن کی تفصیل میں نے اپنی زیر طبع سوانح عمری شاہ داستاں‘‘ میں بیان کر دی ہے) تین باتیں بڑے میاں صاحب نے بطور خاص پوچھیں۔ (i) پرویز مشرف کب جائیگا؟ (ii ) بڑا احسان فراموش ہے میں نے پروموشن دی لیکن اس نے میری کلائی مروڑ دی۔ (iii ) واپسی پر میرا استقبال کیسا ہو گا؟ ان باتوں کا میں کیا جواب دیتا! بہرحال کچھ نہ کچھ کہنا تھا۔ سو کہہ دیا! عرض کیا۔ تھوڑا انتظار کریں۔ HE WILL BE OVER TAKEN BY THE EVENTS آپ نے جہانگیر کرامت کو ہٹا کر جلد بازی سے کام لیا۔ جب یہ ملتان میں کور کمانڈر تھے تو میں وہاں ڈپٹی کمشنر تھا۔ اس قدر عمدہ انسان اور نرم مزاج آفیسرز بہت کم دیکھنے میں آتے ہیں۔ اگر میں آپ کا مشیر ہوتا تو ان کی ایکسٹینشن کا مشورہ دیتا۔ باقی رہا استقبال تو میرے بولنے سے پہلے بلو بٹ بول پڑا۔ خمینی کی طرح شاندار استقبال ہو گا۔ میاں صاحب زیرلب مسکرائے ، مجھ سے بھی وہ اسی قسم کے کلمات کی توقع رکھتے تھے۔ واپسی پر جب اقتدار میں آئے تو سب سے پہلے مجھے کنٹریکٹ ملازمت سے فارغ کر دیا۔ کسی نے انکے کان بھرے کہ میں چودھری پرویز الٰہی کو ناروے لے گیا تھا۔ چھوٹے صاحب نے سرکاری مکان چھوڑنے کا کہا۔ میں نے انکار کیا اور ہائی کورٹ میں رٹ کر دی۔ خیر یہ ایک الگ قصہ ہے۔

اب کہ جب میاں صاحب جیل میں بیمار پڑے تو انکی حالت بگڑ گئی۔ حکومت نے ایک ہائی لیول میڈیکل بورڈ بٹھایا۔ جس کی حتمی رائے یہ تھی کہ ان کی حالت دن بدن بگڑ رہی ہے۔ جب پلیٹ لٹس دو ہزار کی سطح پر آ جائیں ، بدن سے خون رسنا شروع ہو جائے، ایک بیمار دل گھڑی کے پنڈولم کی طرح پسلیوں سے ٹکرانا شروع کر دے، جب نبض دوری ہو جائے تو میڈیکل اصطلاح میں کہا جا سکتا ہے :

؎سر آمد روزگارِ ایں فقیرے‘‘

جب شوکت خانم سے آئے ڈاکٹر، کراچی کے ڈاکٹر شمسی اور خود وزیر صحت نے اس امر کی تصدیق کر دی تو گھبراہٹ میں یا کسی کی ہدایت پر حکومت نے انہیں علاج کی غرض سے لندن بھیج دیا۔ وہاں جا کر حیرت انگیز طور پر انکی طبیعت سنبھل گئی۔ انہیں لندن گئے تین ماہ کا عرصہ ہو چکا ہے۔ گو انکے ٹیسٹ ہو رہے ہیں لیکن کسی ہسپتال میں داخل نہیں ہوئے۔ انہیں ایک ریسٹورنٹ میں کھاناکھاتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ اس پر جب پریس اور ٹی ۔وی ، ٹاک شوز میں تبصرے شروع ہوئے کہ ان کا جاناایک ڈیل یا ڈھیل کا نتیجہ ہے تو حکومت کے کان کھڑے ہو گئے اور اس نے لندن سے آئی ہوئی میڈیکل رپورٹ ریجیکٹ کر دی ہے اور واپس نہ آنے کی صورت میں قانونی کارروائی کا عندیہ دیا ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا ہے کہ میڈیکل بورڈ کے خلاف انکوائری ہو گی!

دراصل یہ سب باتیں کمپنی کی مشہوری کے لیے کی جا رہی ہیں۔ پہلے تو ملک کے نامور ڈاکٹروں کی انکوائری کونسا میڈیکل بورڈ کرے گا؟ پھر ڈاکٹر یاسمین راشد اس میں شامل تھیں تو کیا حکومت اپنے خلاف انکوائری کروائے گی؟ جس میڈیکل DATA کی بنیاد پر بورڈ نے رائے قائم کی تھی اس کو دنیا کا کونسا ڈاکٹر جھٹلا پائے گا؟ حکومت جو کہہ رہی ہے وہ کرنا نہیں چاہتی۔ درپردہ ارباب اقتدار بہت خوش ہیں کہ اپوزیشن کا بہت بڑا کانٹا ان کے حلق سے نکل گیا ہے۔ ان کو اب مخالفین نہیں گِرا سکتے! بالفرض گرے بھی تو اپنے بوجھ سے گریں گے! شیخ رشید نے عمران خان کو جو صائب مشورہ دیا تھا اس کی افادیت واضح ہو گئی ہے۔ دونوں بھائی وطن سے دور ہیں۔ شہباز شریف کے خلاف نت نئے مخالفانہ بیانات آ رہے ہیں۔ پارٹی ٹوٹی تو نہیں لیکن اس میں واضح دراڑیں پڑ رہی ہیں۔ زرداری منقار زیر پر ہے۔ عین ممکن ہے کہ حکومت اُسے بھی علاج کی غرض سے باہر بھیج دے ۔ وہ باہر گیا تو عزیزی بلاول کو بھی تیمارداری کی غرض سے ڈیڈی کے ساتھ جانا پڑیگا…یہ جو حکومتی حلقوں میں تھوڑا بہت شور مچا ہوا ہے یہ کاسمیٹک ہے۔ پریس اور عام آدمی کو مطمئن کرنے کے لیے تھوڑی بہت ہائو، ہُو تو کرنا ہی پڑتی ہے۔ میڈیکل رپورٹس سے قطع نظر میاں صاحب واقعی بیمار ہیں۔ اس کے لیے کسی راکٹ سائنس کی ضرورت نہیں، جس شخص کے دل کے دو مرتبہ آپریشن ہو چکے ہوں، سات STUNTS پڑے ہوں۔شوگر لیول کنٹرول نہ ہو پا رہا ہو ، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہو۔ پلیٹ لٹس دو ہزار کی سطح پر بھی پہنچ سکتے ہوں ، عمر ستر برس ہو، کیا آپ اسے تندرست کہہ سکتے ہیں؟ کیا ایسے شخص کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے؟

میاں صاحب لندن میں رہیں یا واپس وطن آئیں He Will Never be the same again.

عدالت نے ان کی سیاست ویسے ہی ختم کر دی ہے۔ وہ کسی الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتے اقتدار سے محرومی بذات خود ایک بہت بڑا عارضہ ہے۔

اب رہا آخری سوال! کیا میاں صاحب وطن واپس آئیں گے؟ بلاخوف و تردد کہا جا سکتا ہے کہ وہ آئیں گے! صرف وقت کا تعین کرنا مشکل ہے۔ نہ آنے کے بہت سے مضمرات ہیں۔ اپیل میں فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے لیکن بادی النظر میں ان کی بریت کے امکانات زیادہ ہیں۔ جج کی ویڈیو آنے کے بعد صورتِ حال کافی حد تک بدل گئی ہے۔ نہ آنے پر سزا کنفرم ہو جائیگی۔ وہ مجرم اشتہاری ڈیکلیئر ہو جائینگے۔ جاتی امرا اور ماڈل ٹائون کی جائیدادیں اور فیکٹریاں ضبط ہو جائیں گی۔ یہ انہیں کسی طور پر گوارا نہیں ہو گا۔ ان کے خیال میں حکومت زیادہ دیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ویسے بھی لندن میں رہائش کسی اسیری سے کم نہیں ہے۔ انکے فلیٹ کے باہر پریس نے مستقل ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ میاں صاحب سیر کے رسیا ہیں ۔ ہائیڈ پارک وہ نہیں جا سکتے۔ اگر چند قدم بھی چلیں تو خبر آ جاتی ہے کہ وہ ہرن کی طرح چوکڑیاں بھر رہے تھے۔ جھیل کے کنارے اپنے فیورٹ بوٹ ریسٹورنٹ میں ناشتہ نہیں کر سکتے۔ مخالفین الزام لگائیں گے۔ ایک بیمار شخص نہاری اور حلوہ پوری کیسے کھا سکتا ہے؟ کوکا کولا کی بوتل تک سرِعام نہیں پی سکتے۔ شوگر کا مرض مشکوک ہو جائے گا۔ کھل کر قہقہہ نہیں لگا سکتے۔ دل کے مرض پر حرف آئے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جیل سے باہر آ گئے ہیں۔ درحقیقت اب بھی وہ ایک قسم کی جیل کاٹ رہے ہیں۔ اس قسم کے تکلیف دہ ماحول سے اُکتا کر یا گھبرا کر وہ کسی وقت بھی واپسی کا فیصلہ کر سکتے ہیں…حکومت کو اس وقت سے ڈرنا چاہئے!