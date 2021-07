وفاقی وزیراسد عمر نے کہا ہے کہ امریکا کی کووڈسے متعلق ترقی پسندانہ پالیسی قابل تعریف ہے ۔سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹرپرانہوں نے کہا کہ امریکی حکومت کی جانب سے ارسال کردہ موڈرنا ویکسین کی 25 لاکھ خوراکیں مل گئیں، یہ ویکسین خاص طور ان افراد کے لئے ہیں جوبیرون ملک سفرکرتے ہیں یازیرتعلیم ہیں، امریکا کی کوویڈ سے متعلق یہ ترقی پسندانہ پالیسی قابل تعریف ہے۔

Recieved 2.5 million doses of moderna sent by US govt. This will particularly those those who have to travel for work or study to countries which are only accepting certain vaccines . @POTUS @JoeBiden progressive policy on covid is much appreciated @SecBlinken