پنجاب کی سیاست کے رنگ 

ہم نے اپنے سابقہ کالم میں لکھا تھا کہ منظور وٹو کی طرح چودھری پرویز الٰہی کی بھی لاٹری نکلی ہے۔ برصغیر کی تاریخ میں اغلباً پہلی بار ہوا ہے کہ محدودے چند ووٹوں کے ساتھ کوئی شخصیت ایسے صوبے کی مدارالمہام بن جائے جو دنیا کے بے شمار ملکوں سے آبادی کے لحاظ سے بڑا ہے۔ پنجاب گو اب تقسیم ہو چکا ہے۔ 19 اضلاع ہمارے حصے میں آئے اور گیارہ ہندوستان کو ملے جو Grainnary of india کہلاتا تھا۔ سارے ملک کو گندم سپلائی کرتا تھا ۔جو بچ جاتی وہ برآمد کر دی جاتی۔ حیران کن بات یہ ہے کہ وہ گیارہ اضلاع اب بھی سوا ارب کی آبادی کو گندم مہیا کرتے ہیں۔ ہمارے 19 صوبے تک کو خوراک فراہم کرنے کے سزاوار نہیں ہیں وجوہ ؟ ایک نہیں کئی ہیں۔ تفصیل لکھنے سے اصل موضوع سے ہٹ جانے کا امکان ہے لہٰذا ہم اس قصہِ پُردور کو فی الحال یہیں چھوڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ وٹو ایک کایاں سیاست دان تھے۔ بابا جی (غلام اسحٰق خان) کے ”تھاپڑے“ سے شیر بن گئے۔ میاں نواز شریف کے دستِ راس ، دست درازی پر اُتر آئے۔

وزیر اعلیٰ غلام حیدر وائیں نے بڑی حیرت اور حسرت سے ان ممبران اسمبلی کو دیکھا جو شہید کی مکھیوں کی طرح اقتدار کے چھتے پر بھنبھنانے لگے۔ بعد میں جنرل الیکشن کے بعد ستلج کے باسی نے شریف برادران اور محترمہ بے نظیر کی چپقلش سے فائدہ اٹھایا اور 25 ووٹوں کے ساتھ دوبارہ وزیر اعلیٰ بن گئے۔ جتنا عرصہ رہے،وزارتِ عُلیا کو خوب ”گُھکایا“ شاید یہ سلسلہ زیادہ دیر چلتا لیکن گھر کے بھیدی لنکا ڈھا گئے۔ حامد ناصر چٹھہ اور سردار عارف نکئی نے جب منہ موڑا تو بے نظیر نے انہیں اس طرح نکالا جس طرح دودھ سے محاوراتی مکھی کو نکالتے ہیں۔ سردار عارف نکئی کو برائے نام چیف منسٹر بنایا گیا جن کی عملداری چونیاں سے شروع ہو کر پتوکی پر ختم ہو جاتی تھی۔

چوہدری پرویز الٰہی ایک زیرک سیاست دان ہیں۔ وہ ان تاریخی حقائق سے بخوبی آشنا ہیں۔ انہیں ان Similarties کا بھی ادراک ہے جو وٹو دور سے مطابقت رکھتی ہیں۔ اس وقت اگر نواز شریف ، بے نظیر مخالفت سے فائدہ اٹھایا گیا تھا تو اب کے خان، شریف، اختلاف سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس وقت اگر چٹھہ، نکئی اتحاد نے وٹو صاحب کے قلعے میں دراڑیں ڈالی تھیں تو اب کے چوہدری شجاعت اور طارق چیمہ پرویز الٰہی کے خلاف یکجا ہو گئے ہیں۔ اس میں تھوڑا سا قصور چوہدری پرویز الٰہی کا بھی ہے۔ چوہدری شجاعت کی گرتی ہوئی صحت اور اس کے بیٹوں مالک ، شافع کی نسبتاً کم علمی “ سے پرویز الٰہی نے اندازہ لگایا کہ بڑے چوہدری صاحب کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ اسی لیے انہوں نے سپیکر صوبائی اسمبلی ہوتے ہوئے بھی اپنے بیٹے مونس الٰہی کیلئے عمران خان سے وزارت مانگی اور توازن قائم نہ رکھتے ہوئے بھانجوں کو نظرانداز کر دیا۔ یہی بات اصل میں وجہ نزاع بنی ، چوہدری وجاہت چونکہ Less Abitious & demanding تھے اور ان کا مطالبہ صرف اپنے بیٹے حسین الٰہی کی ممبری تک محدود تھا، اس ئے ان کو ساتھ ملا لیا۔ گجرات کے لوگوں کی اکثریت جانتی ہے کہ شجاعت کا چھوٹا بھائی وجاہت ایک طویل عرصہ تک خاندان کا بازوئے شمشیر زن رہا ہے۔ اسکے پاس لٹھ برداروں کا پورا جتھہ ہوتا ہے۔ بالفرض اقتدار میں ہوں تو پھر چوہدری وجاہت کی ”آنیاں جانیاں“ دیدنی ہوتی ہیں۔ اس کی گواہی پیپلز پارٹی کے قمر زمان کائرہ بھی دیں گے۔ وہ اور ان کا خاندان ایک طویل عرصہ تک معتوب رہا۔ خیر یہ تو قصہِ پارینہ ہے۔

پارٹی کا دوسرا Stalwart طارق بشیر چیمہ ہے جووفاقی وزیر ہے اور چوہدری شجاعت کے ساتھ سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہے۔ چوہدری چیمہ نے نہ صرف سینیٹر کامل علی آغا کو ”برطرف“ کر دیا ہے بلکہ ایک حالیہ پریس کانفرنس میں دس ممبران صوبائی اسمبلی کی حمایت کا دعویٰ بھی کیا ہے۔ چوہدری پرویز الٰہی کے اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی وجہ یہ خدشہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب تک یہ وزیر اعلیٰ ہیں وہ ڈر، خوف یا مصلحت بینی کی وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ جب اقتدار کی کشتی ڈگمگانے لگے تو کسی بھی وقت کوئی شخص بھی چھلانگ لگا سکتا ہے....یہی حال تحریکِ انصاف کے ممبران کا ہے ۔ بقول چوہدری پرویز الٰہی اکثریت نہیں چاہتی کہ اسمبلیاں ٹوٹیں۔ وجہ۔؟ صاف ظاہر ہے! کوئی شخص بھی From certain to uncertain کی طرف نہیں جانا چاہتا۔ پھر اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ ”متلون مزاج“ خان ہر کسی کو ٹکٹ دے گا؟

کچھ تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ خان صاحب اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے، محض دھمکیاں دے رے ہیں۔ اگر چاہتے تو اس دن ہی توڑ دیتے جب پرویز الٰہی اور محمود خان انکے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے تھے،ہمارے خیال میں یہ رائے درست نہیں ہے۔ نہ توڑنے کی وجہ چوہدری پرویز الٰہی کی لیت و لعل تھی۔ وہ اِن کے ٹوٹنے کے مضمرات سے بخوبی آگاہ ہیں۔ انہوں نے وقت مانگا اور دوسرے دن ہی ایسا بیان داغ دیا جو عمران خان کی ”بدعہدی اور بدنیتی“ پر منتج ہوتا تھا۔” خان جنرل فیض کے ذریعے مجھے اور مونس کو نیب سے گرفتار کرانا چاہتے تھے۔“ خان نے اسکی تردید نہیں کی۔ غصے کا اظہار بھی نہیں کیا۔ صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہے ہیںاور وہ وقت اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد شروع ہو گا۔

بالفرض پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو خان کو دہرا فائدہ ہو گا۔ حالیہ مقبولیت کو دیکھتے ہوئے پنجاب کا مضبوط قلعہ پانچ سال کے لیے ان کے پاس ہو گا۔ وزیر اعلیٰ کوئی بزدار ٹائپ ہو گا۔ جو لوگ Geo-Poltics Science کا ادراک رکھتے ہیں انہیں علم ہے کہ پنجاب پاکستان کی سیاست کو کنٹرول کرتا ہے۔ مرکز میں الیکشن جلد ہوں یا بدیر، خان کی پہنچ میں ہو گا۔ چوہدری پرویز الٰہی کا خیال ہے کہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے بعد ان کی پارٹی اگر 25/30 سیٹیں نکال لیتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ (TiE) یا خان کی ممکنہ ”نااہلی“ کے بعد قرعہ ان کے نام پھر نکل آئے۔ اس سلسلے میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کمیٹی کی میٹنگز ہو رہی ہیں۔ اس وقت چوہدری صاحب جو بھی مطالبہ کرینگے مان لیا جائیگا۔ اسمبلیاں ٹوٹنے کے بعد ہو گا کیا؟ اس کیلئے چوہے بلی کے رشتے والی مثال صادق آتی ہے۔