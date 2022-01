پاکستان میں آج سے بوسٹر ڈوز لگے گی

این سی اوسی کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ملک بھرمیں آج سےشہریوں کو بوسٹرڈوز لگائی جائے گی۔

اس مرحلے میں 30سال سے زائد عمرکے افراد بوسٹرڈوزلگوا سکیں گے، بوسٹر ڈوز کے لیے وہی لوگ اہل ہو سکیں گے جن کو ویکسین کی دوسری ڈوزکو لگوائے 6 ماہ گزر چکے ہیں۔این سی اوسی نے اپیل کی ہے کہ اومی کرون کیسزکےباعث شہری ایس اوپیزپرعمل کریں. سماجی فاصلے کا خیال رکھیں اور فیس ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔

From tomorrow onwards, citizens over 30 years will be eligible for booster dose of their choice. Booster will be administered after 6 months gap from last dose.

Amid rising threat of Omicron, Please follow SOPs, wear mask and ensure complete vaccination/booster dose if eligible pic.twitter.com/9NkSfIwkaa