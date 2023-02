وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے امریکی دفترِ خارجہ کے کونسلر ڈیرک شولے کی ملاقات

واشنگٹن: امریکی دفترِ خارجہ کے کونسلر ڈیرک شولے نے وزیرِ خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے امریکی دارالحکومت میں ملاقات کی ہے جس کے دوران پاک امریکا تعلقات پر گفتگو ہوئی۔

تفصیلات کے مطابق امریکی دفترِ خارجہ کے کونسلر ڈیرک شولے نے واشنگٹن میں قائم پاکستانی سفارت خانے میں وزیرِ خارجہ بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات کی اور پشاور کی پولیس لائنز مسجد میں خودکش دھماکے پر تعزیت کا اظہار کیا۔ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے ڈیرک شولے نے کہا کہ مسجد میں خود کش دھماکے سے جانی و مالی نقصان پر افسوس ہے۔ دہشت گردی کے انسداد کیلئے امریکا پاکستان کے ساتھ ہے۔

The U.S. stands with Pakistan in combating terrorism for the safety of all. Expressed my deep condolences to Foreign Minister @BBhuttoZardari about the recent bombing in Peshawar & discussed progress towards Pakistan’s economic stability and flood recovery. pic.twitter.com/KkzT0wmwUU