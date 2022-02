مغرب کے آزادیِ اظہار کے دوہرے معیارات

شیئر کریں:

امریکا کے ٹیلیویژن چینل اے بی سی نیوز کے پروگرام ’دی ویو‘ کی سیاہ فام میزبان وہوپی گولڈ برگ (Whoopi Goldberg) کو اس بنا پر دو ہفتے کے لیے معطل کردیا گیا ہے کہ انھوں نے سوموار کو نشر ہونے والے اپنے تازہ پروگرام کے دوران دوسری جنگ عظیم کے دوران نازی فوج کے ہاتھوں یہودیوں کے قتل عام کے بارے میں کہا تھا کہ یہ نسلی بنیادوں پر کی گئی کارروائی نہیں تھی اور اس میں سفید فام لوگوں کے دو گروہ ملوث تھے۔ گو کہ وہوپی گولڈبرگ نے پروگرام کے بعد اس بات پر معافی بھی مانگ لی تھی لیکن اس کے باوجود اے بی سی نیوز نے انھیں معطل کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی بات غلط اور تکلیف دہ تھی۔ چینل کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہوپی کو اس بارے میں سوچنا اور سیکھنا چاہیے کہ ان کی اس بات کی وجہ سے (یہودیوں پر) کیا اثر ہوا ہوگا۔ چینل کی انتظامیہ نے اپنے بیان میں یہودیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا ہے۔ وہوپی نے پروگرام میں جو کچھ کہا وہ انھی کے الفاظ میں کچھ یوں تھا:

Let’s be truthful, the Holocaust isn’t about race, it’s not. It’s about man’s inhumanity to man, that’s what it’s about. These are two groups of white people... You’re missing the point … let’s talk about it for what it really is. It’s about how people treat each other. It’s a problem. It doesn’t matter if you’re black or white, Jews … everybody eats each other.

(ہمیں سچی بات کہنی چاہیے، ہولوکاسٹ نسل پرستی سے متعلق نہیں، واقعی نہیں۔ یہ انسان کے دوسرے انسانوں کے لیے غیر انسانی رویے سے متعلق ہے، یہ واقعی اسی بارے میں ہے۔ یہ سفید فام افراد کے دو گروہ ہیں۔۔۔ آپ بنیادی نکتہ نہیں سمجھ رہے۔۔۔ ہمیں اس پر ویسے بات کرنی چاہیے جو یہ واقعی ہے۔ یہ اس بارے میں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ایک مسئلہ ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ سیاہ فام ہیں ، سفید فام یا یہودی۔۔۔ ہر کوئی دوسرے پر ظلم کررہا ہے۔)

یہودیوں کی مختلف تنظیموں نے وہوپی گولڈبرگ کے اس تبصرے پر ردعمل کا اظہار کرتے ہوئے اس تبصرے کو ’خطرناک‘ قرار دیا ہے، اور امریکا اور یورپ کا شاید ہی کوئی بڑا صحافتی ادارہ ایسا ہوگا جس نے اس خبر کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہوئے نہ صرف اپنے ہاں جگہ نہ دی ہو بلکہ اس پر یہودی تنظیموں کا ردعمل بھی شائع نہ کیا ہو۔ علاوہ ازیں، اس واقعے سے متعلق خبروں میں ہولوکاسٹ کی یہودی نقطۂ نظر کے مطابق وضاحت بھی کی گئی ہے۔ مغربی صحافتی اداروں نے اس خبر کو جو غیر معمولی اہمیت دی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہودی مغرب کے پورے نظام پر کس طرح چھائے ہوئے ہیں اور وہاں کسی بھی شخص کو کوئی ایسی بات کہنا جو یہودیوں کی ناپسندیدگی کا سبب بن سکتی ہو، کتنا مہنگا پڑسکتا ہے ۔ یہ اپنی نوعیت کا پہلا واقعہ نہیں ہے اور اب سے تقریباً ایک دہائی پہلے پیش آنے والا ایک ایسا ہی واقعہ اس خاتون کے لیے سنگین نتائج کا حامل ثابت ہوا جس نے اسرائیل کے خلاف بات کی تھی۔

یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 2010ء میں ہیلن تھامس (Helen Thomas) نامی خاتون رپورٹر کو امریکی صدر کی سرکاری رہائش قصرِ سفید (White House) کے سبزہ زار میں ایک یہودی نشریاتی ادارے کو دیے گئے انٹرویو کے دوران ایک سوال کے جواب میں اسرائیل مخالف بات کہنے پر نہ صرف معافی مانگنی پڑی تھی بلکہ انھیں نوکری سے بھی برخاست کردیا گیا تھا۔ ہیلن اس وقت امریکا کی بزرگ ترین صحافی تھیں اور 1960ء کی دہائی میں امریکی صدر جان ایف کینیڈی (John F Kennedy) کی انتظامیہ کے دوران وہ قصرِ سفید کی کوریج کرنے والی پہلی خاتون تھیں۔ اپنے طویل ترین رپورٹنگ کیریر کے دوران انھوں نے دس امریکی صدر کی پریس کانفرنسوں میں شرکت کی لیکن مذکورہ واقعے کے بعد ہیلن کے معافی مانگنے کے باوجود نہ صرف انھیں نوکری سے نکالا گیا بلکہ ان کے ہفتہ وار کالم کا سلسلہ بھی روک دیا گیا اور قصرِ سفید کے ترجمان اور وہاں کے صحافیوں کی تنظیم نے ہیلن کے خلاف شدید ردعمل کا اظہار کیا۔

یہ سب کچھ اسی مغرب میں ہوا اور ہورہا ہے جو خود کو انسانی حقوق اور آزادیِ اظہار کا علم بردار کہتا ہے اور یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اسے آزادیِ اظہار سے اتنی محبت ہے کہ وہ لوگوں پر کسی بھی قسم کی پابندی عائد نہیں کرتا۔ اسی بات کو بنیاد بنا کر مغرب کی جانب سے مسلمانوں سے پیغمبرِ اسلام ﷺ کے خلاف ہونے والے مذموم اور ہتک آمیز باتوں کو بھی برداشت کرنے کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ ایک خوش آئند بات یہ ہے کہ اب مغرب میں اس حوالے سے احساس پیدا ہورہا ہے کہ جنابِ رسالت مآب ﷺ سے متعلق باتوں کو آزادیِ اظہار کا ٹھپا لگا کر قابلِ قبول نہیں بنایا جاسکتا۔ اسی سلسلے میں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن (Vladimir Putin) نے دسمبر 2021ء کے اواخر میں اپنی سالانہ پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ پیغمبرِ اسلام ﷺ کی شان میں گستاخی آزادیِ اظہار کی خلاف ورزی ہے جس کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔ اسی طرح، تین روز پہلے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو (Justin Trudeau) نے بھی اسلاموفوبیا کو ناقابلِ قبول قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہمیں اس نفرت انگیز عمل کو روکنے کی ضرورت ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اقوام متحدہ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے بین الاقوامی سطح پر اس بات کا احساس پیدا کیا جائے کہ کسی بھی مذہب کے مقدسات کی توہین صرف لوگوں کی دل آزاری کا باعث ہی نہیں بنتی بلکہ نفرت اور تعصب کے ایک ایسے سلسلے کو ہوا دیتی ہے جس کا لازمی نتیجہ شدت پسندی کی صورت میں نکلتا ہے!