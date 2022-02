نئے منصف اعلیٰ کے خیالات

شیئر کریں:

جسٹس عمر عطا بندیال نے اٹھائیسویں چیف جسٹس آف پاکستان کے عہدے کا حلف اٹھا لیا ، تقریبا پونے دو سال تک وہ اس منصب پر فائز رہیں گے اور آئندہ برس 16ستمبرکو ریٹائر ہو جائیں گے۔ انکا یہ دورانیہ اس لحاظ سے انتہائی اہم ہے کہ نہ صرف اس دوران سپہ سالار کی توسیع شدہ مدت پوری ہو گی بلکہ پی ٹی آئی حکومت کی بھی پانچ سالہ آئینی مدت پوری ہو جائے گی اور اگر حالات سازگار رہے تو آئندہ عبوری حکومت کا چراغ بھی شاید انکے دور میں روشن ہو ، پارلیمانی یا صدارتی نظام کی بحث بھی بالآخر عدالت عظمیٰٰ میں آئے گی اور حزب اقتدار ہو یا حزب اختلاف ان کے سیاسی و غیر سیاسی معاملات بھی روایت کے مطابق سپریم کورٹ میں ہی آئیں گے۔اس لیئے جسٹس عمر عطا بندیال کا بحیثیت چیف جسٹس دور انتہائی اہمیت و نزاکت کا حامل ہے، ایک اور پہلو بھی جسٹس عمر عطا بندیال کے دور کو اہم بنا دیتا ہے اور وہ یہ کہ انکی ریٹائرمنٹ کے بعد جو جج چیف جسٹس کا عہدہ سنبھالیں گے وہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ہیں جن کے خلاف حکومت کا دائر کردہ نااہلی کا ریفرنس توناکام ہو چکا۔لیکن بعض حکومتی عہدیداروں کی خواہش ایک چنگاری کی صورت اب بھی موجود ہے جسے وہ بھڑکتی ہوئی آگ کی صورت دیکھنا چاہتے ہیں لیکن موقع ندارد۔چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے حلف سے ایک دن پہلے چیف جسٹس گلزار احمد کے اعزاز میں فل کورٹ ریفرنس کے دوران اپنی ترجیحات و درپیش چیلنجز کی طرف اشارہ کیا۔سب سے بڑا چیلنج تو زیر التواء مقدمات کا انبار ہے جس کے باعث درخواست گزاروں کی انصاف تک فوری رسائی ناممکن نہیں تو مشکل بہت ہو گئی ہے۔جسٹس عمر عطا بندیال نے اپنی تقریر میں کہا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا صدارتی ریفرنس کے خلاف سپریم کورٹ میں کیس بھی دیگر زیر التواء مقدمات کی تعداد کو بڑھانے کا باعث بنا ۔سپریم کورٹ کا ایک دس رکنی لارجر بنچ 17 ماہ تک یہ کیس سنتا رہااور اس عرصہ میںاس کیس کی 60 سے زائد سماعتیں ہوئیں، اس لارجر بنچ کی تشکیل کی وجہ سے دیگر مقدمات سننے کے لیئے بنچز میں ججز کی تعداد کم کرنا پڑی، اور جسٹس فائز عیسی کے کیس کا نقصان یہ ہوا کہ زیر التواء مقدمات کی تعداد جو دسمبر 2019 میں 42,000 تھی وہ اپریل 2021 میں بڑھ کر نصف لاکھ تک جا پہنچی۔ نئے چیف جسٹس نے اعادہ کیا کہ بنچ اور بار کے باہمی تعاون سے زیر التواء مقدمات کے اس بیک لاگ کو ختم کیا جائے گا۔ نئے چیف جسٹس نے یہ عزم بھی ظاہر کیا کہ عدالت عظمیٰ آئین و قانون کے دائرہ میں رہتے ہوئے اپنا اختیارمزید طاقت کے ساتھ استعمال کرے گی۔ انہوں نے سوشل سیکٹر میں خرابیوں کی نشاندہی بھی کی اور کہا کہ عوامی صحت، غیر معیاری نظام تعلیم، پیداواری انحطاط، بے ہنر افراد، بے روزگاری اور بحیثیت مجموعی غربت جیسے مسائل حل طلب ہیں ۔ان معاشرتی اور معاشی مسائل کی بنیادی وجہ بڑھتی ہوی آبادی بھی ہے اس لیئے تمام سٹیک ہولڈرز کو اس اشو پر سر جوڑنا ہو گا۔ نئے چیف جسٹس نے گلہ کیا کہ میڈیا جو کہ واچ ڈاگ کا کردار ادا کرتا ہے ، فیصلوں پر تنقید کی بجائے ججوں کو سیکنڈلائزکرتا ہے۔میڈیا بالخصوص سوشل میڈیا کا یہ عمل نہ صرف غیر آئینی بلکہ غیر اخلاقی و غیر مہذب بھی ہے۔چیف جسٹس صاحب نے واضح الفاظ میں قرار دیا کہ فیصلوں پر تنقید تو ہو سکتی ہے لیکن ججوں کے کنڈکٹ پر تنقید کرنا کسی طور برداشت نہیں کیا جائے گا ۔ یہ قد غن آئین و قانون میں بھی موجود ہے ۔ چیف صاحب کا یہ گلہ ذیادہ تر سوشل میڈیا سے منسلک افراد کے لیئے تھا۔ منصف اعلیٰ کے یہ خدشات حقیقت پر مبنی ہیں کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے عہدے کا حلف بھی نہیں اٹھایا تھا کہ سوشل میڈیا پر ان سے متعلق منفی تاثر سامنے آنے لگا۔ ایک گروپ انکی تمام پیشہ ورانہ خدمات کو بھی ایک جانب جھکا ہوا دکھانے لگا ۔ چیف جسٹس تو اس رویے سے پہلے سے آگاہ ہیں اسی لیے انہوں نے فل کورٹ ریفرنس میںاپنی کی گئی تقریر میں ایسی سرگرمی کے خلاف کاروائی کا بھی عندیہ دے دیا:"Please understand that something has to be done about it" چیف جسٹس نے اس حوالے سے بار کی مدد بھی چاہی کہ’ وکلاء برادری میڈیا کے حوالے سے عدلیہ کی مدد کرے اس سے پہلے کہ ہم اس پر کوئی ایکشن لیں‘۔یہ وارننگ کسی بڑے حکمنامہ کا پیش خیمہ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ ایسے وقت میںجب سوشل میڈیا شتر بے مہار کی صورت اختیار کر چکا ہے ، جس کے لئے موجودہ قوانین ناکافی ہیں اور جسے حدود و قیود میں لانے کے لیئے کوئی آئینی یا قانونی کوشش کی جاتی ہے تو اسے ’آزادی صحافت پر حملہ ‘ قرار دیکر جھٹلا دیا جاتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس وقت سوشل میڈیا پر مادر پدر آزادی ہے ، اسی لیئے سچ اور جھوٹ کی تفریق مشکل ہو گئی ہے ، فیک نیوز کا پلڑا حاوی نظر آتا ہے۔ ذاتیات اور دشنام طرازی کا کلچر پروان چڑھا ہے جہاں سچ کی آواز جھوٹ کے مقابلے میں کہیں دبی نظر آتی ہے ، لوگوں کی نجی زندگی کو سر بازار ڈسکس کیا جا رہا ہے ، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پر بلا کسی خوف و خطر کسی کی عزت و آبرو کو نشانہ بنا لیں اس کے خلاف کوئی روک ٹوک نہیں اور متاثرہ فریق کے لیئے کوئی داد رسی کا راستہ بھی نہیں ، جو لولے لنگڑے قوانین موجود بھی ہیں تو ان پر عمل ندارد ہے۔ یہ تمام شر انگیزیاں آئین پاکستان میں موجود بنیادی انسانی حقوق کی صریح خلاف ورزیاں ہیں اسی لیئے نئے چیف جسٹس نے انہیں غیر آئینی، غیر اخلاقی اور غیر مہذب انداز روش سے تعبیر کیا۔جہاں نئے چیف جسٹس کے لیئے دیگر چیلنجز موجود ہیں امید ہے کہ وہ اپنی مدت ملازمت میں سیاسی و غیر سیاسی مقدمات کے ساتھ ساتھ اس غیر اخلاقی کلچر کے سد باب کے لیئے بر وقت اقدامات کی ہدایت کریں گے۔تاکہ جھوٹ اور سنسنی کا جو کلچر ہمارے معاشرے کا حصہ بنتاجا رہا ہے اور ہماری اخلاقی اور سماجی اقدار کو پامال کر رہا ہے اسکا بر وقت تدارک ممکن ہو۔وکلاء برادری نئے منصف اعلیٰ کو ایک بے باک، نڈر اور ’اپنی کرنی کر ڈالنے والے‘ جج کے طور پر جانتی ہے ، ایک radical judgement ہی اس جھوٹ پر مبنی کلچر کو قابو میں لا سکتی ہے ورنہ روایتی طور پر تو ہم اسکے اسیر ہو چکے ہیں