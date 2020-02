آرٹس کونسل میں ادب فیسٹیول کا تیسرا روز

شیئر کریں:

کراچی (نیوزرپورٹر)آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں جاری ’’ادب فیسٹیول‘‘ کے تیسرے روز ’’اْردو اور ہندی میں مسلمانوں کا بدلتا چہرہ، سیاست اور معاشرے میں سنیما اور اس کا اثر‘‘(THE CHANGING FACE OF MUSLIMS IN URDU AND HINDI)،CINEMA AND ITS IMPACT ON POLITICS AND SOCIETY کے موضوع پر سیشن کا انعقاد۔سیشن میں معروف اداکارہ بشریٰ انصاری،نادیہ چشتی،خسرو ممتاز،سلطان ارشد،جاوید جبار نے شرکت کی۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بشریٰ انصاری نے کہاکہ پہلے کا مسلمان شریف اور نمازی ہوتا تھا مگر آج شدت پسند لوگوں کا بدلتا چہرہ بہت خوفناک ہے، اداکاروں کو کبھی سیاست میں نہیں جانا چاہیے البتہ آس پاس کی آگاہی ضروری ہے، انہوں نے کہاکہ مہدی حسن کو ہندوستان میں بھگوان مانا جاتا ہے، انڈیا میں نصرت فتح علی خان کی تصویر لوگ سجدہ کرتے ہیں، ہمارے ملک میں لوگوں کو آگے بڑھنے کے مواقع نہیں دیئے جاتے شاید اس کی ایک بڑی وجہ یہاں پر میوزک کی تعلیم سے دوری ہے، عاطف اسلم کی مثال آپ کے سامنے ہے، ہمارے پاکستانیوں گلوکاروں نے ہندوستان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔