اسلام آباد: پاکستان اور ایران کے درمیان 5 سالہ سٹریٹجک تجارت کا معاہدہ طے پاگیا. وزارت خارجہ میں پاک ایران وزرائے خارجہ نے تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون کے معاہدوں پر دستخط کیے۔پاکستان اور ایران کے درمیان مشترکہ معاہدوں پر دستخط کی تقریب میں وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے معاہدوں پر دستخط کیے، وزارت خارجہ میں پاکستان اور ایران کے درمیان 5 سالہ سٹریٹجک تجارتی معاہدے کی تقریب میں وفاقی وزراء ایاز صادق اور نوید قمر بھی موجود تھے۔

Foreign Minister @BBhuttoZardari and Foreign Minister @Amirabdolahian, participated in the signing ceremony of documents of understanding between Pakistan and Iran in various fields. Islamabad, 03 August 2023. pic.twitter.com/WPoo1Ttp7R