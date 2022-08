زود رنج مینگل

شیئر کریں:

گو اختر مینگل اب جوان نہیں رہے لیکن ان کو دیکھ کر ان کی باتیں سن کر ANGRY YOUNG MANکا گمان ہوتا ہے۔ میں ان کے علاقے میں اسسٹنٹ کمشنر رہا ہوں۔ 1968ء سے لیکر 1970ء تک۔ اس وقت مستونگ سب ڈویژن دو تحصیلوں پر مشتمل تھا۔ سراوان اور جھالاوان! (اب دونوں ضلعے بن چکے ہیں) میری عمر اور ان کے والد محترم عطاء اللہ مینگل صاحب کی عمر میں قریباً اتنا ہی فرق تھا جتنا کہ اب ان کی اور میری عمر میں ہے۔ سراوان اورجھالا وان میں ویسے تو بے شمار قبائل ہیں۔ شہوانی ، بنگلزئی ، بیڑی، رستم زئی ، محمد شاہی ، کرد رئیسانی لیکن طاقت اور تعداد کے اعتبار سے مینگل اور زرکزئی نمایاں تھے۔ اس وقت لہڑیوں کا سردار بہرام خان تھا۔ محمد شاہوں کا سربراہ کا سربراہ عبدالقادر شیوانی تھا۔ سردار بہادر خان بنگلزئیوں کا کرتا دھرتا تھا۔ محمد شاہوں کا اصل سردار تو محمد رفانی تھا لیکن بھولپن میں حکومت کو ناراض کر بیٹھا نتیجتاً معزول ہوا اور حکومت نے فقیر عمر کو سردار بنا دیا۔ اس وقت بلوچستان میں دو قسم کے سردار تھے ایک تو وہ جنہیں سرداری ورثے میں ملی تھی اور دوسرے وہ جنہیں بطور انعام اس سے نوازا گیا تھا۔ اول الذکر پشت درپشت قبیلے کے رسم و رواج کے مطابق سردار بنتے تھے اور دوسرے انتظامی مصلحتوں کی فیکٹری میں گھڑے جاتے تھے۔ یہ حادثاتی پیداوار تھے اور اکثر کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو جاتے تھے۔ سردار داخلی طور پر اپنے قبیلے کے سیاہ و سفید کا مالک ہوتا تھا۔ خارجی طور پر اس کی وفاداریاں خانِ قلات سے وابسطہ ہوتی تھیں۔ ایسا 1876ء میں ایک معاہدے کی رُوسے ہوا جو سر رابرٹ منڈے مان نے خان قلات اور سرداروں کے درمیان کروایا تھا۔ اس نے عملاً خان کو بے اثر کر دیا تھا۔ اس کا ذکر آگے چل کر آئے گا۔

ہر قبیلے کا اپنا ایک مزاج ہے جو اس کے سرداروں کی عادات و اطوار سے جھلکتا ہوا نظر آتا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سراغی جب کسی شخص کے پائوں کے نشان دیکھ کر کھوج لگاتے ہیں تو وہ یہ تک بتا دیتے ہیں کہ اس شخص کی جنس کیا ہے، عمر کتنی ہے اور کونسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق سب سے بڑا قبیلہ زرکزئی ہے جس کا اس وقت سردار دودا خان تھا۔ مشکل سے چار فٹ قد، ہندوستان کے اُس وقت کے وزیر اعظم شاستری جتنا، خمیدہ پشت، عقابی ناک اور اُبلتی ہوئی سُرخ آنکھیں۔ باایں ہمہ اس کا ڈر خوف اتنا تھا کہ مخالفین اس کا نام سُن کر ہی کانپ جاتے تھے۔ اُسے چیف آف جھالاوان کہتے تھے۔ ایوب خان کے دور میں ایک قتل کے سلسلے میں اسے عمر قید ہوئی تو لوہے میں وہ صلابت نہ رہی۔ اُس کے دست راست دست درازی پر اُتر آئے جن میں میر سفر خان پیش پیش تھا۔ جب حکومت اسے سردار بنانے میں پس و پیش نظر آئی تو وہ بغاوت پر اُتر آیا اور Out Law بن گیا۔

تعداد زرکزیوں کی زیادہ ہے لیکن استعداد مینگلوں کی مسلّم ہے۔ تعداد میں کم ہونے کے باوصف یہ جنگجو اور متحد ہیں۔ سردار محمد زمان کی طرح حکومت نے عطاء اللہ مینگل کو ہٹا کر اس کے چچا سردار کرم خان کو سردار بنانے کی کوشش کی۔ مستونگ میں دربار لگا۔ کرم خان کو خلعتِ فاخرہ پہنائی گئی۔ چارسُو مبارک! مبارک! کی آواز بلند ہوئی!۔ مبارک ہو کرم خان! بوڑھا سردار بہرام خان لہڑی بولا۔ مبارک، اس کفن کے پہننے کی!

اُسی رات وہی ہوا جس کی طرف معمر سردار نے اشارہ کیا تھا۔ عطا اللہ کا وفادار علی محمد مینگل اس کے گھر آیا اور سارے خاندان کو قتل کر دیا۔ ہر حکمت عملی سازگار حالات کی مرہونِ منت ہوتی ہے۔ اُس ایک واقعہ نے یہ بات حکومت کے ذہن نشین کرا دی کہ سردار پیدا ہوتے ہیں بنائے نہیں جاتے۔

سردار عطااللہ و اختر مینگل کے کردار کے تجزیے سے پہلے ایک عام بلوچ کی نفسیات جاننا ضروری ہے۔ فطرت کے جو منجملہ مقاصد ہیں ان کی نگہبانی مرد بلوچ کرتا ہے۔ صاف دل و پاکباز، سخت کوش و سخت جاں ، خطرات کی پروا نہ کرنے والا، وہی بات جان جائے پر آن نہ جائے، خوددار، حماقت کی حد تک غیرت مند، اگر دل میں غُبار ہے تو ہاتھ میں ہتھیار ہے۔ یہ نہیں کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام۔ دونوں باپ بیٹا باری باری بلوچستان کے وزیر اعلیٰ رہے۔ عطااللہ کی حکومت بھٹو نے ختم کر دی، عدم اعتماد کی ایک ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ رہ بھی نہیں سکتی تھی۔ جب بھٹو شملہ گیا تو اس نے سردار عطا اللہ مینگل کو بھی ساتھ لے جانا چاہا۔ مینگل نے صاف انکار کر دیا۔

اپنے ایک ٹی ۔وی انٹرویو میں اس کی وجہ بتائی بولے ’’ یہ ایک چالاک شخص ہے، ہو سکتا ہے کہ پراپیگنڈہ کر دے کہ میں نے رات کے وقت ہندوستان کی خفیہ ایجنسی ’’را‘‘ سے خفیہ ملاقات کی ہے۔ بداعتمادی کے پیچھے پوری تاریخ ہے۔ مینگل کو جو سرداری سے ہٹایا گیا تھا اس کو وہ کبھی فراموش نہ کر سکا۔ حکومت نے بدعہدی کر کے جس طرح نواب نوروز خان کو سزائے موت کا حکم سنایا تھا وہ بھی کچھ اتنا پرانا واقعہ نہ تھا۔

حقیقت یہ ہے کہ روزِ اوّل سے ہی بلوچ سرداروں کی اکثریت نے پاکستان کے ساتھ الحاق کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ خان قلات نے قائد اعظم کو بتایا کہ بلوچ جرگہ ، دارالعوام اور دارالامراء کسی طور راضی نہیں ہو پا رہا۔ جب بلوچستان کی دو ریاستوں، مکران اور بیلانے الحاق کا اعلان کر دیا تو خان کے پاس کوئی چارہ کار نہ رہا۔ اس نے باامر مجبوری، اپنی ذاتی حیثیت میں ایک سال بعد الحاق کا اعلان کیا۔ تمام مورخین کی متفقہ رائے ہے کہ:

It was not out of conviction, It was a Marriage of convenience.

۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ (جاری)