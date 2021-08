خوشی ہے ہم نے یومیہ ایک ملین یعنی 10 لاکھ ویکسی نیشن کا ہدف پورا کر لیا ہے: اسد عمر

اسلام آباد: وفاقی وزیر اور این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے کہا ہے کہ پاکستان میں کورونا ویکسی نیشن کرانے والوں کی یومیہ تعداد 10 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے۔

نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر (این سی او سی) کے سربراہ اسد عمر نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر لکھا کہ خوشی ہے ہم نے یومیہ ایک ملین یعنی 10 لاکھ ویکسی نیشن کا ہدف پورا کر لیا ہے۔انہوں نے کہا کہ گزشتہ روز 10 لاکھ 72 ہزار ویکسین لگائی گئی تھیں اور وفاقی اداروں کے تعاون کی وجہ سے ریکارڈ ویکسی نیشن ہو رہی ہے۔

وفاقی وزیر نے کہا کہ ہدف کے حصول میں پنجاب، سندھ، خیبرپختونخوا اور اسلام آباد نے اہم کردار ادا کیا۔ تمام اکائیوں کی طرف سے ویکسی نیشن کے عمل میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا گیا۔

Happy to report that the target we had set for 1 million vaccinations in a day was crossed yesterday with 10 lakh 72 thousand vaccinations. All federating entities contributed with punjab, sind, kp and Islamabad all doing record numbers. Amazing performance by all involved