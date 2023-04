ابوظہبی میں 4 سالہ بچہ کم عمر ترین مصنف 

شیئر کریں:

ابوظہبی (نیٹ نیوز) ابوظبی سے تعلق رکھنے والا 4 سالہ سعید رشید المہیری کتاب لکھنے والا دنیا کا کم عمر ترین مصنف بن گیا۔ گینز بک آف ورلڈ ریکارڈ کی ویب سائٹ کے مطابق 4 سالہ بچے نے The Elephant Saeed and the Bear کے نام سے کتاب لکھی ہے جس کی 9 مارچ 2023ء کو ایک ہزار کاپیاں فروخت ہو چکی ہیں۔ سعید رشید المہیری دنیا کا کم عمر ترین مصنف ہے جس نے کتاب لکھ کر سب کو حیران کر دیا ہے۔ اس کی عمر 4 سال 218 دن ہے۔ سعید رشید کی لکھی کتاب دو جانوروں کی لازوال دوستی اور رحم دلی پر مبنی کہانی ہے۔ سعید رشید نے اپنی بڑی بہن الذہبی کے کارنامے سے متاثر ہوکر یہ کتاب لکھی تھی۔ الذہبی 8 سال کی عمر میں دو زبانوں میں کتاب لکھ کر دنیا کی کم عمر ترین مصنفہ کا ریکارڈ اپنے نام کر چکی ہیں۔