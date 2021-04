وزیراعظم عمران خان نے ماحولیاتی تبدیلی کانفرنس میں امریکا کی جانب سے پاکستان کو دعوت نہ ملنے پر ہونے والی تنقید کو حیران کن قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کی ماحولیاتی پالیسیاں مکمل طور پر ہمارے عزم پر چل رہی ہیں،وزیراعظم عمران خان نے ہفتہ کو سوشل میڈیا پر جاری اپنے بیان میں کہا کہ ماحولویاتی تبدیلی کانفرنس میں پاکستان کو دعوت نہ ملنے کے حوالے سے ہونے والے شور پر حیران ہوں، ہماری حکومت اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ماحولیاتی تبدیلی کے اثرات کو کم کرنے اور انہیں صاف اور گرین پاکستان فراہم کرنے کے عزم پر عمل پیرا ہے،انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے کلین گرین پاکستان، بلین ٹرین سونامی، قدرتی بنیادوں پر حل اور دریاﺅں کی صفائی جیسے اقدامات اٹھائے، خیبر پختونخوا سے بلین ٹری سونامی منصوبہ شروع کیا اور گزشتہ 7سالوں کے دوران بہت تجربہ حاصل کیا، ہماری پالیسیوں کو تسلیم کیا گیا اور سراہا گیا،عمران خان کا کہنا تھا کہ قدرتی ماحول کے تحفظ کیلئے 10بلین ٹری سونامی جیسے اقدامات کیے ہیں، ماحولیاتی آلودگی کم کرنے کیلئے ملک میں دریاﺅں کو صاف کیا جا رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اگر کوئی بھی ریاست ہم سے سیکھنا چاہتی ہے تو ہم اس کے بھی تیار ہیں۔

I have already laid out priorities for the UN Climate Change Conference 2021 - COP26 - if the international community is serious about countering impact of climate change.