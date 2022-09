سیلاب سے تباہی ,عالمی برادری پاکستان کے قرضے فوری طور پر معاف کرے:برطانوی رکن پارلیمنٹ

لندن: برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے سیلاب کی تباہ کاریوں کے باعث عالمی برادری سے پاکستان کا قرضہ منسوخ کرنے کی اپیل کردی۔تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں برطانوی رکن پارلیمنٹ کلاڈیا ویب نے کہا کہ بارش اور سیلاب کے باعث پاکستان میں ہونے والی تباہی کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے قرضے فوری طور پر معاف کئے جائیں۔

Inflation in Pakistan is at an all time high at 27%!

Pakistan’s international debt should be immediately cancelled - they should instead be given reparations for the climate crisis caused.