وزیرِ اعظم کے مشیرِ تجارت عبدالرزاق داؤد کا کورونا ٹیسٹ مثبت آگیا

اسلام آباد: وزیر اعظم عمران خان کے مشیر برائے تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد کا کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آگیا، مشیرِ تجارت نے کورونا میں مبتلا ہونے کی تصدیق کردی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں مشیرِ تجارت و سرمایہ کاری عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ میرا کورونا ٹیسٹ کا نتیجہ مثبت آگیا ہے جبکہ میرے جسم میں کورونا کی معمولی درجے کی علامات ظاہر ہوئی ہیں۔پیغام میں مشیرِ تجارت عبدالرزاق داؤد نے مزید کہا کہ میں نے کورونا کی روک تھام کیلئے اپنے آپ کو گھر پر ہی قرنطینہ کر لیا ہے۔ انہوں نے کورونا سے صحتیابی کیلئے عوام الناس سے دعاؤں کی درخواست بھی کی۔

I have tested positive for COVID-19 and have mild symptoms. I have isolated myself at home. Prayers requested.