 ٹی وی نامہ   یادگار دن  2        

شیئر کریں:

جیسا کہ میں پہلے عرض کرچکا ہوں کہ جب سے میں نے مال روڈ لاہور کے ایک ریسٹوران میں ایک سیلیکٹڈ اجتماع میں تقریر کرتے ہوئے بھُٹو کو شیکسپئیر quote کرتے ہوئے سناتھا میں بھُٹو پر فریفتہ ہو گیا تھا ۔ ہمیں ایک ایسا شخص لیڈر کے طور پر میسّر آ چکا ہے جسے ادب سے لگاؤ ہے ۔ اس سے صاف ظاہر تھا کہ ہم مہذب ہونے کے قریب آچکے ہیں اور ہمارا ملک اب ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے گا۔چنانچہ December 20 1971 کے اُس یادگار دن بھُٹو کے اتنے قریب کھڑے، اُس کی تقریرکی ریکارڈنگ میں فلور مینیجر ی کرتے میں خاصی اونچی ہواؤں میں تھااور جب دیکھا کہ ایک سینئیر بیورو کریٹ بھُٹو کو مخاطب کرنے کے ارادے سے ہی تھر تھر کانپ رہا ہے اوربھُٹو اپنے افسر سے مخاطب ہو نے کے بجائے مجھ سے پوچھ رہا ہے،’’کیا بات ہے؟‘‘ اور میں بالکل نارمل ہوں تو مجھے ایک فخر آمیز سکون کا احساس ہُوا۔ عرض کیا ، ’’ابھی ٹیپس رول نہیں ہوئی ہیں، آپ تھوڑی دیر کے لیے رُک جائیں میں آپ کو بولنے کے لیے عرض کر وں تو شروع کر دیجیے گا۔‘‘ بھُٹو صاحب نے اثبات میں سر ہلایا اور میز پر سامنے رکھے اپنے نوٹس دیکھنے لگے۔چند سیکنڈ بعد ٹیپس رول کر گئیں اور آغا صاحب نے ہیڈ فون پر مجھے کیو دینے کے لیے کہا۔ میں نے بھٹو صاحب کو ہاتھ سے اشارہ بھی کیا اور زبانی بھی کہا،’’ جی شروع کریں۔‘‘لیڈیز

اند جنٹلمین! دوبارہ شروع ہوگیا۔ بھٹو کی اُس تقریر میں وہ درد تھا کہ اندرا گاندھی بھی سن رہی ہوتی تو رقت سے پگھل پگھل جاتی۔ افسوس نیٹ پر وہ تقریر موجود نہیں(یا کم از کم مجھے نہیں ملی) ورنہ جذبات سے لبریز وہ تقریر ہم آج سنتے تو روٹی کپڑا اور مکان کے نعرے پر ،آج کی بھٹو پارٹی کے لچھنوں کے باوجود پھر سے فریب میں آ جاتے ا ور’’ کل بھی بھٹوزندہ تھا، آج بھی بھٹو زندہ ہے‘‘ کا فلک شگاف نعرہ لگا کر پرانے انٹلکچوئل ، پڑھے لکھے ،زیرِ لب مسکرانے والے، برسرِ عام گالی دینے والے بھُٹو پر تجدیدِ ایمان کرلیتے اور پی پی پی کی تیس سالہ کارکردگی پر زا رو قطار روتے۔میںحیران ہوا کہ اُس تقریر کے دوران میں‘ میں نے بھُٹو کو زیرِ لب مسکراتے نہیں دیکھا۔ مطلب یہ ہُوا کہ بھُٹو کی اُس تقریر کے جذباتی حصے واقعی جینوئن تھے۔ بھٹو اگر آنسوؤں سے نہیں رو رہا تھا تو دل میں ضرور رو رہا تھا۔اُسی تقریر میں بھُٹو نے ا پنا ایک ’’ٹیلینٹڈ کزن‘‘ بھی دریافت کیا تھا جس کے دورِ گورنری ٔ سندھ میں ستر کی دہائی کے مشہورِ زمانہ لسّانی فسادات بھی’ منعقد‘ ہوئے تھے۔ میری نگاہیں ظاہر ہے بھُٹو پر تھیں۔ میں نے محسوس کیا کہ بھُٹوصاحب تقریر کرتے کرتے اپنی بائیں جانب بار بار دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اُن کی نگاہوں کے تعاقب میںاپنی دائیںجانب دیکھا تو ہمارا ایک لائٹ مین دائیں جانب کی لائٹ کے نیچے کھڑا بھٹو کی تقریر بہت انہماک سے سُن رہا ہے اور سر ہلا کر تقریر پر داد بھی دے رہا ہے۔ جلسے کر کر کے بھُٹو کو سامعین و ناظرین سے داد لینے کا چسکہ تو تھا ہی ،بھُٹو کو سامع اور ناظر ہمارے لائٹ مین کی شکل میں مل چکا تھا۔ اگر وہ تقریر آپ کو مل جائے تو آپ دیکھیں گے کہ بھُٹو کی تقریر کا کافی حصہ اپنے بائیں طرف ہی دیکھتے گزرا ہے۔بھٹو جہاں اپنے بے نظیر جلسوں میں ایک آدھ گالی بھی دے دیتا دیتا تھا وہیں پھُلجھڑی بھی چھوڑ دیاکرتا تھا۔ ایک بار لاہور میں اچھرہ کے جلسے میںجیالے اتنے پُر شور ہو گئے کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی ۔ درجنوں جاں نثار ہجوم کو چُپ کراتے کراتے اپنے گلے رُندھوا بیٹھے تھے۔اُس معمول کے طوفانِ بدتمیزی میں بھُٹو کی آواز کڑکی،’’ اوئے چُپ کرانے والے خود چُپ ہو جائیں‘‘ اور ہجوم خاموش ہو گیا! 20 دسمبر ۱۹۷۱ کی تقریر ریکارڈ ہو رہی تھی ۔پہلی ساٹھ منٹ کی ٹیپ ختم ہونے سے پہلے ہی دوسری وی ٹی آر ٹیپ ریکارڈنگ پر لگا دی گئی۔ پہلی ٹیپ ٹی وی سنٹر چکلالہ روانہ کر دی گئی تا کہ اُسے نو بجے ٹیلی کاسٹ کے لیے تیار کر دیا جائے۔بھٹو صاحب کی تقریر ختم ہوئی تو کیمروں کے گرد کچھ دیر کے لیے سنّاٹا سا رہا۔ پھر کسی نے تالیاں بجانا شروع کر دیں لیکن وہاں بڑا مجمع نہیں تھا تو تالیاں بھی تھوڑی ہی تھیں ۔ مگر مجھے یقین ہے کہ بچے کھُچے ملک پاکستان میں ٹی وی سیٹس پر تقریر سننے والے تالیاں بجانے کے عادی جیالوں نے خوب تالیاں پیٹی ہوں گی۔ پتہ چلا کہ اب پنڈی کے اکلوتے فائیو سٹار ہوٹل چلنا ہو گا کیوں کہ جنابِ صدرِ پاکستان اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر عالمی پریس کانفرنس سے دو بدو ہوں گے۔ جیسے ہی میں ہوٹل پہنچا تو پتہ چلا کہ او بی وین نہیں جارہی۔صرف فلم کیمروں پر نیوز کوریج ہو گی۔ جیسے ہی میں ہوٹل میں نیوز کانفرنس والے ہال میں داخل ہُوا ایک ہا ہا کار سنائی دی۔دیکھا تو ہمارے نیوز ڈائریکٹر زبیر علی ماتھے پر ہاتھ رکھے ماتھے سے بہتے اور قمیض میں جذب ہوتے خون کو رومال سے روکتے آ رہے ہیں اورکسی کوبُرا بھلا بھی کہہ رہے ہیں۔اُن کو سنبھالتے ہوئے پکڑ کر میں باہر لایا اور ماجرا پوچھا۔ اُنہوں نے بتایا کہ کاردار(جو اُس وقت ٹیلیویژن کے ذیلی ادارے فلم یونٹ کے سربراہ تھے اور کرکٹر کار دار اور بھارت میں فلم پروڈیوسر کاردار کے بھائی تھے اور اُس وقت خواجہ معین الدین کے کھیل’’ لال قلہ سے لالو کھیت تک‘‘ ضیا محی ا لدین کے ساتھ فلم یونٹ کے کیمرے پر بنا رہے تھے)سے اس بات پر لڑائی ہو گئی ہے کہ زبیر علی صاحب نے اُسے کہا فلم یونٹ کا کیمرہ اور ٹی وی کا فلم کیمرہ باری باری چلائیں گے تا کہ ساری پریس کانفرنس کی پوری عکس بندی ہو جائے۔ کاردار نے انکار کر دیا اس پر تُو تُو میں میں ہو گئی اور کاردار نے اُن کے سر پر پتہ نہیں کیا مارا کہ خون نکل آیا ہے ۔شکر ہے زخم معمولی تھا اور معمولی سی مرہم پٹی ہی کرنا پڑی ورنہ اگلے دن بھُٹو کی پریس کانفرنس کے ساتھ باکس میں یہ خبربھی اس سُرخی کے ساتھ پریس کی زینت بنتی ،’’پی ٹی وی کے فلم یونٹ کے سربراہ نے ٹی وی کے ڈائریکٹر نیوز کا سر پھاڑ دیا‘‘۔ جتنے ملکی اور غیر ملکی صحافی صبح پریذیڈنٹ ہاؤس میں جمع تھے اُس سے دُگنی تعداد اس وقت ہوٹل کے اُس ہال میں جمع تھی جس کے ایک سرے پر کافی بڑا اسٹیج بنایا گیا تھا جس پر ایک ہی شاہی کُرسی رکھی تھی۔ رات گیارہ بجے کے قریب اچانک زور دار تالیاں بجنے لگیں۔ جنابِ صدرِ پاکستان اور چیف مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر اسٹیج کے ایک جانب سے شان کے ساتھ ہاتھ لہراتے، کھُل کے مسکراتے چھب دکھاتے داخل ہوئے۔ گہرے نیلے رنگ کا سو ٹ چہرہ گُلنار موڈ خوش گوار اور طبیعت گلزار ۔ لگتا ہی نہیں تھا کہ صرف دو گھنٹے پہلے جو غم زدہ آدمی رونی صورت بنائے سوگ میں آیا لگ رہا تھا اس وقت صحافی خاتون انیس مرزا سے یک طرفہ چُہلیں کر رہا ہے۔ معلوم ہُوا انیس مرزاڈان اخبا ر سے متعلق ہیں اور ذوا؛فقار علی بھُٹو کی کلاس فیلو رہ چکی ہیں۔انیس مرزا نے سوال کیاِ

What is your policy on relations with newly emerging country Bangla Desh and Mr. Mujeeb ur Rehman? صدر صاحب ہنستے مسکراتے سامنے سے پڑتی لائٹوں سے ایک ہاتھ سے بچتے پوچھنے لگے:Who is this? May I know who is speaking? Isn't it Anis Mirza? انیس مرزا نے تڑخ کر جواب دیا:Mr. President, it does not matter who is speaking. Please awnser my question. اس پر بھٹو نے فوراً ہی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھ لیا اور بتایا کہ یہ ایک سنجیدہ معاملہ ہے اور کہا میری خواہش ہے کہ دونوں حصے ایک رہیں اور ماضی کو بھول کر زمین پر گری کرچیاں سمیٹ لیں اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائیں۔ رہا مجیب تو اُس کے بارے میں غور ہو رہا ہے اور آج ہی فیصلہ ہو جائے گا۔اور ہو بھی گیا۔ مجیب کو اُسی رات رہا کر کے بنگلہ دیش روانہ بھی کر دیا گیا۔ اُس رات کی پریس کانفرنس بہت سے تضادات کا ملغوبہ تھی۔ بھٹو کہہ رہا تھا اگر مارچ میں ہی اُس کو اقتدار دے دیا جاتا تو ملک بہت سی قباحتوں سے بچ جاتا۔گویا شیخ مجیب تو انتخابات میں کامیاب ہی نہیں ہُوا تھا۔ اُس نے وڈیروں کو ملیا میٹ کردینے کا کہا۔ جس پر تالیاں بھی بجیں حالاں کہ وہ تو خودایک جید وڈیرہ تھا۔پریس کانفرنس میں اُس نے بار بار کہا کہ وہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے ایک رہنے میں یقین رکھتا ہے آئین کے تحت ایک پاکستان چاہتا ہے جب کہ اس سے پہلے اپنے جلسوں میں ’’اِدھر ہم ‘ اُدھر تم ‘‘کا نعرہ لگا چکا تھا۔ اُس نے کھُلی دھمکی دی تھی کہ اگر کوئی مغربی پاکستان سے 26 مارچ ۱۹۷۱ کے اسمبلی اجلاس میں شامل ہونے گیا تو وہ اُس کی ٹانگیں توڑ دے گا۔میرا خیال ہے رضا قصوری اُس اجلاس میں شریک ہونے کے لیے جانے والا واحد سیاست دان تھا جس کا نتیجہ اُس پر ایف ایس ایف(بھُٹو کی بنائی ہوئی فیڈرل سیکیورٹی فورس) کے ذریعے قاتلانہ حملہ تھا جس میں احمد رضا قسوری کو تو کچھ نہ ہُوا، اُس کا باپ قتل ہو گیا۔ رضا قصوری نے ایف آئی آر کٹوا دی جس میں اُس نے بھُٹو کو نامزد کیا۔ اُدھر بھُٹو رضا قسوری کی فائل پر Eliminate him اپنے ا ینیشلز کے ساتھ لکھ چکا تھا اور اسی بنا پر وہ کچھ ہُوا جو آخر کار ہُوا۔افسوس ایک ذہین، فتین، پڑھا لکھا بھُٹو ایک المناک انجام کو پہنچا۔میں ابھی تک بھُٹو کا فین تھا اور میرا خیال تھا کہ وہ ہماری ڈوبتی نیّا کو کسی نہ کسی طرح ساحل پر لے آئے گا۔اور اُس میں یہ استطاعت و قوت تھی بھی ۔ مگر خشتِ اوّل چوں نہد معمار کج

تا ثریّا می رود دیوار کج