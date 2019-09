مسائل کے ساتھ جینا سیکھیں

شیئر کریں:

یہ دنیا میں سب سے زیادہ فروخت ہونیوالی مارک مینسن کی کتاب "The Subtle Art of not Living a Fack" کا اردو ترجمہ ہے جو شائع ہو گیا ہے۔ یہ کتاب نئے انداز میں زندگی گزارنے کے راز کی ایک حیرت انگیز کتاب ہے جس نے فروخت کے سابقہ تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ یہ کتاب انتہائی دلچسپ انداز میں لکھی گئی ہے۔ اس کتاب کا مطالعہ کر کے محسوس ہوتا ہے کہ آج کے مشینی دور میں زندگی کو مثبت اور بامعنی انداز میں کیسے گزارا جا سکے۔ یہ کتاب 15 سال سے 80 سال کے افراد کیلئے انتہائی مفید کتاب ہے۔ جس کو بڑی محنت، قابلیت کیساتھ وسیم بٹ نے اُردو میں ترجمہ کیا ہے۔

دعا پبلشرز : الحمد مارکیٹ، غزنی سٹریٹ، اُردو بازار لاہور سے دستیاب ہے (تبصرہ جی این بھٹ)

رابطہ: 0302-4380214 / 0300-4416761