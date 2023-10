نائلہ کیانی چھٹی بلند ترین چوٹی سر کرنیوالی پہلی پاکستانی خاتون بن گئیں

پاکستانی خاتون کوہ پیما نائلہ کیا نی نے ایک اور اعزاز اپنے نام کرلیا ہے.وہ دنیا کی چھٹی بلند ترین چوٹی سر کرنیوالی پہلی پاکستانی خاتون بن گئی ہیں۔نائلہ کیانی نے اب سے کچھ دیر قبل 8188 میٹر بلند ماؤنٹ چو ایوکو سر کیا ہے .جس کا شمار دنیا کی چھٹی بلند ترین چوٹی میں ہوتا ہے۔

BREAKING:



Alhamdolillah!



With the prayers of loved ones and our nation, Naila has become First Pakistani along with sirbaz to summit Cho oyu.



First pakistani woman to summit 10 8000er, only Pakistani to summit 7 8000er in six months.#NailaKiani pic.twitter.com/lzLvLn14vl