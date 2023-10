سکول فیس کیلئے نمکو فروخت کرتا تھا: حارث رؤف

قومی کرکٹر حارث رؤف نے انکشاف کیا ہے کہ وہ کرکٹ کھیلنے کی خاطر گھر سے اپنا حلیہ بدل کر دوست کے گھر جایا کرتے تھے اور وہاں سے کپڑے اور جوتے پہن کر ٹیپ بال کرکٹ کھیلنے جاتے تھے۔

He snuck into an open cricket trial and clocked 150+ kmph, eventually becoming one of Pakistan's frontline fast bowlers



Watch 'Haris Rauf: Zero to 150', now on ESPNcricinfo @HarisRauf14