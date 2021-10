فرانس کے ٹی وی چینل نے جھوٹا بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کر دیا، فواد چوہدری

وفاقی وزیر اطلاعات فواد چوہدری نے کہا ہے کہ فرانس کے ٹی وی چینل نے جھوٹا بھارتی پروپیگنڈا بے نقاب کردیا۔انہوں نے سوشل میڈیا سائٹ ٹوئٹر پر فرانس کے ٹی وی کی ویڈیو رپورٹ شیئر کی اور کہا کہ فرانس کے مشہور میڈیا گروپ 24 نے وادی پنج شیر میں پاک فضائیہ کے حملے کی خبرجھوٹ قرار دی ہے،پاکستان مخالف بھارتی جعلی پروپیگنڈے اور فیک نیوز کو اب عالمی میڈیا بھی بے نقاب کر رہا ہے۔

France 24 report exposes Indian media’s fake news about Pakistani Air Force launching an offensive in Panjsher. #Panjsher #Afghanistan pic.twitter.com/SsURwaYMpz