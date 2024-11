Share on Twitter

لاہور(کامرس رپورٹر) انٹرلوپ لمیٹڈ نے 30 اکتوبر 2024 کو نشاط ہوٹل لاہور میں نامورشراکت داروں کیلئے سکسیس یوارڈز 2024 کی میزبانی کی۔ اس تقریب میں کمپنی کے سپلائرز اور شراکت داروں کی شاندار کامیابی کا جشن منایا گیا۔ اس موقع پرمشترکہ وژن، عزم اور جدت کو تسلیم کیا گیا جس کے باعث انٹرلوپ سے شراکت داری کامیابی میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس موقع پر کمپنی کی مرکزی قیادت موجود تھی۔ ''Together in Excellence, Stronger in Partnership'' کے نعرے کے تحت ایوارڈز کی تقریب نے ان سپلائرز کو اعزاز سے نوازا۔ ہر زمرے میں سب سے اوپر 3 کمپنیوں کو پلاٹینم، گولڈ اور سلور ایوارڈز سے نوازا گیا۔ سال کے بہترین سپلائر کا ایوارڈ کمپنی کو پیش کیا گیا جو انٹرلوپ کی اقدار کی مثال دیتا ہے۔