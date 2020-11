بریڈ امپرومنٹ پروگرام لائیوسٹاک سیکٹر کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے:سیکرٹری لائیوسٹاک  

شیئر کریں:

ترقیاتی پروگرام کی منصوبہ بندی اس طرح کی جائے کے اس کے ثمرات چھوٹے مویشی پال تک پہنچ سکیں۔یہ بات سیکرٹری لائیوسٹاک کیپٹن (ر)ثاقب ظفر نے محکمانہ ترقیاتی کمیٹی کے اجلاس کے دوران کہی۔ تفصیلات کے مطابق محکمہ لائیوسٹاک میں ترقیاتی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا جس کی صدارت سیکرٹری لائیوسٹاک کیپٹن (ر)ثاقب ظفر نے کی۔ اس اجلاس کے دوران ڈائریکٹوریٹ آف بریڈ امپرومنٹ کا منصوبہ Assesment of Genetic Diversity of Sahiwal Cattle and Establishment of DNA Bank of Indigenous Livestock Breedsترقیاتی سال 2020-21کیلئے منظور کر لیا گیا۔ اس منصوبہ کا مقصد ساہیوال نسل کے جانوروں کی جینیاتی صلاحیت میں بہتری لانا اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی کنٹرول لیب کی استعداد کار میں اضافہ کرنا ہے۔ اس اجلاس کے دوران سیکرٹری لائیوسٹاک نے کہا کہ بریڈ امپرومنٹ لائیوسٹاک سیکٹر کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے اور اس کی بہتری سے ہی ہم مطلوبہ اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ اس اجلاس کے دوران مذکورہ ترقیاتی منصوبہ زیر بحث لایا گیا۔ شرکاء جن میں پلاننگ اینڈ ڈویلپمنٹ اور محکمہ خزانہ کے افسران شامل تھے نے اپنی اپنی آراء دیں تاکہ یہ منصوبہ احسن انداز سے مکمل ہو سکے۔اس اجلاس میں ایڈیشنل سیکرٹری (پلاننگ)، ڈائریکٹر جنرل(پروڈکشن)،ڈائریکٹر بریڈ امپرومنٹ کے علاوہ دیگر افسران شریک ہوئے۔