حکومت سوڈان سے 1000 سے زائد پاکستانیوں کو نکالنے میں کامیاب ہوگئی:دفترِ خارجہ

اسلام آباد: دفترِ خارجہ نے کہا ہے کہ حکومت خانہ جنگی کا شکار سوڈان سے 1000سے زائد شہریوں کو نکالنے میں کامیاب ہوگئی ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں ترجمان دفترِ خارجہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور خرطوم میں پاکستانی سفارتخانے کی کاوشوں سے ہم سوڈان سے 1000 سے زائد پاکستانیوں کو نکالنے میں کامیاب رہے۔

By Allah’s grace and tireless efforts of our embassy in Khartoum led by Amb Regi, supported by ???????? and ???????? and our teams in Jeddah and Islamabad, we have successfully & safely evacuated over 1000 Pakistanis out of Sudan. With this our evacuation operations out of Sudan have ended.