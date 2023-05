اسحاق ڈار نے اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی تردید کردی

اسلام آباد: وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے ان خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مسترد کر دیا ہے جن میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ آئل اینڈ گیس ریگولیٹری اتھارٹی (اوگرا) نے تازہ ترین پندرہ روزہ اپ ڈیٹ میں پٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کی سفارش کی تھی۔

منگل کو ٹوئٹ کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے کہا کہ ”پریس اور الیکٹرانک میڈیا میں کچھ رپورٹس گردش کر رہی ہیں کہ اوگرا نے یکم مئی 2023 سے موٹر اسپرٹ/پیٹرول کی قیمتوں میں کمی کے لیے حکومت کو سفارشات کی ہیں، جو کہ بے بنیاد اور غلط ہیں.

Clarification!

Some reports have been circulating in the press and electronic media stating that OGRA made recommendation to the Government for reduction in the price of Motor Spirit/Petrol with effect from Ist May 2023, which are baseless and untrue.