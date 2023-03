وفاقی وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے پولینڈ کے سفیر کی ملاقات

اسلام آباد: وزیر خزانہ محمد اسحاق ڈار سے پولینڈ کے سفیر نے ملاقات کی۔ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان پولینڈ کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو انتہائی اہمیت دیتا ہے۔

H.E Mr.Maciej Pisarski, Ambassador of the Republic of Poland called on Finance Minister Senator Ishaq Dar & discussed avenues of mutual cooperation in various sectors including trade & investment & vowed to enhance level of friendship and bilateral relations b/w two countries. pic.twitter.com/rSn44s2vuw