معاشی صورتحال پر عمران خان کا ٹوئٹ، مریم نواز کا طنزیہ رد عمل

لاہور: مسلم لیگ (ن) کی چیف آرگنائزر مریم نواز نے کہا ہے کہ ان لوگوں پر تنقید کرنے کے لیے آپ کا حوصلہ ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر عمران خان کے ٹوئٹ کا جواب دیتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ بے رحمانہ لوٹ مار، نااہلی، غلط ترجیحات، ظالمانہ ڈیل جو آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ کی اور پھر اس کی خلاف ورزی نے ملک کو معاشی بدحالی میں ڈالا. ہم اس کو ختم کر رہے ہیں۔

Mighty audacious of u to criticize those who’re undoing yr mess created through yr ruthless plunder, incompetence,misplaced priorities, cruel deal that you struck with IMF & then its breach that plunged the country into economic turmoil. So sit down! #عمران_داری_معیشت_لے_ڈوبی https://t.co/lRXe2qiiAH

مریم نواز نے اپنے ٹوئٹ میں مزید کہا آئیے اس تباہی کیلئے ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا نہ بھولیں جنہوں نے آپ کو 4 سال تک چن لیا اور کھلایا. ساتھ ہی عدلیہ میں ان کے اثر و رسوخ کی باقیات کا بھی جن پر آپ اب انحصار کر رہے ہیں، ان شاء اللہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے۔

And let's not forget to thank all those for this mayhem who handpicked and fed you for four years, as well as the remnants of their influence in the judiciary that you are now banking on. Won’t let that happen Insha’Allah. #عمران_داری_معیشت_لے_ڈوبی https://t.co/lRXe2qiQqf