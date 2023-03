کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کا لاہور قلندرز کیخلاف فیلڈنگ کا فیصلہ

پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) 8 کے 18 ہویں میچ میں کوئٹہ گلیڈی ایٹرز نے لاہور قلندرز کیخلاف ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا۔ٹاس کے بعد کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کے کپتان سرفراز احمد نے کہا کہ کوشش کریں گے لاہور قلندرز کو کم اسکور پر آوٹ کریں۔انہوں نےبتایا کہ کوئٹہ گلیڈی ایٹرز میں آج 3تبدیلیاں کی گئی ہیں۔عماد آصف کی واپسی،ایمل خان کی جگہ یاسر خان کھیلیں گے۔لاہور قلندرز کے کپتان شاہین شاہ آفریدی نے بتایا کہ ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی۔

