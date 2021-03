پنجاب میں نیا تعلیمی سال یکم اگست سے شروع ہوگا۔ صوبائی محکمہ تعلیم نے نئے سال کے آغاز سے متعلق نوٹیفکیشن بھی جاری کردیا جس کے مطابق تعلیمی سال 31 مارچ 2022 تک جاری رہے گا۔

NOTIFICATION:

Schools of Punjab to Start the School Year on August 1st, 2021 till March 31st, 2022. pic.twitter.com/V2mXZVRNKA