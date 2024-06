پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ ٹی 20 ورلڈ کپ جیت کر قوم کو خوشیاں دینا چاہتا ہوں، ورلڈ کپ جیتنا ہے تو ایک ہوکر کھیلتے ہوے ہر ٹیم کو ہرانا ہوگا، صرف انڈیا کا نہیں بلکہ تمام میچ ہمارے لیے اہمیت رکھتے ہیں، ٹیم کے حالات کے حساب سے بیٹنگ کرتا ہوں، میرا بیٹنگ اسٹائل ایسا نہیں کہ جاتے ہی چھکے مارنا شروع کردوں۔

پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) پوڈ کاسٹ کے خصوصی انٹرویو میں گفتگو کرتے ہوئے کپتان بابر اعظم نے کہا کہ یہ ہم سب کی ٹیم ہے اور اس وقت ہمارا مقصد صرف ایک ہے اور وہ ہے ٹی 20 ورلڈ کپ جیتنا جس کے لیے ہم سب کو ایک ہوکر کھیلنا ہوگا۔بابراعظم نے کہا کہ بحیثیت کپتان وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کا سیمی فائنل اور فائنل کھیل چکے ہیں اب ٹرافی جیتنا چاہتے ہیں، بھارت اور پاکستان کے میچ کی بات ہی کچھ اور ہے جس میں صرف کھلاڑی ہی نہیں بلکہ دنیا بھر کے شائقین میں زبردست جوش و خروش پایا جاتا ہے، یہ پریشر گیم ہوتا ہے۔

