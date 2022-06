عمران نیازی اپنی سیاست کریں لیکن حد سے تجاوز نہ کریں: شہباز شریف

چیئر مین پی ٹی آئی عمران خان کے بیان پر وزیر اعظم شہباز شریف کا ردعمل بھی سامنے آگیا۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر وزیراعظم شہباز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کے حالیہ انٹڑویو پر ردعمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ جس وقت میں ترکی میں معاہدوں پر دستخط کر رہا ہوں.عمران نیازی ملک کو دھمکیاں دے رہے ہیں۔ عمران نیازی عوامی عہدے کے لیے نااہل ہیں.ان کا حالیہ انٹرویو ہی بڑاثبوت ہے۔ان کا کہنا ہے کہ عمران نیازی اپنی سیاست کریں لیکن حد سے تجاوز نہ کریں۔عمران نیازی پاکستان کی تقسیم کی بات کرنے کی ہمت نہ کریں۔

While I am in Turkey inking agreements, Imran Niazi is making naked threats against the country. If at all any proof was needed that Niazi is unfit for public office, his latest interview suffices. Do your politics but don't dare to cross limits & talk about division of Pakistan.