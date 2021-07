تاریخی کامیابی پر میں ایف بی آر کی کاوشوں کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں:وزیرِ اعظم عمران خان

اسلام آباد: وزیرِ اعظم عمران خان نے 4 ہزار 732 ارب روپے ٹیکس محصولات جمع کرنے پر ایف بی آر کو شاندار الفاظ میں خراجِ تحسین پیش کیا ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں وزیرِ اعظم عمران خان نے کہا کہ ایف بی آر نے گزشتہ مالی سال 21-2020 میں 4 ہزار 732 ارب روپے ٹیکس محصولات کی مد میں جمع کیے جو ایک اہم کامیابی ہے۔

پیغام میں وزیرِ اعظم عمران خان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس تاریخی کامیابی پر میں ایف بی آر کی کاوشوں کو خراجِ تحسین پیش کرتا ہوں جبکہ ٹیکس محصولات گزشتہ برس کے 4 ہزار 691 ارب روپے سے 18 فیصد زائد رہے۔

وزیرِ اعظم عمران خان نے ایف بی آر کو شاندار الفاظ میں خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ کارکردگی تحریکِ انصاف کی وفاقی حکومت کی پالیسیوں کے ذریعے مستحکم معاشی بحالی کی طرف اشارہ کرتی ہے۔

I commend efforts of FBR in achieving historic level of tax revenues of Rs.4732 bn in 2020-21 - exceeding target of Rs 4691 bn &18% higher than last year. This performance is testimony to the strong economic revival spurred by our government's policies.