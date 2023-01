خانہ کعبہ میں برفباری کی جعلی ویڈیو وائرل، ٹوئٹر پر مکہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا

کراچی: مائیکروبلاگنگ ویب سائٹ ٹوئٹر پر خانہ کعبہ میں برفباری کی جعلی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد مکہ ٹاپ ٹرینڈ بن گیا۔ٹوئٹر پر ایک ویڈیو وائرل ہے جس کے حوالے سے دعویٰ کیا جا رہا تھاکہ مسجد الحرام میں پہلی بار برفباری ہوئی ہے۔

یہ ویڈیو سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہوئی اور بغیر کسی کے تحقیق کے پھیلایا گیا۔ویڈیو پر سوشل میڈیا صارفین نے طرح طرح کے تبصرے کیے ہیں . تاہم اب سعودی حکام نے برفباری کی ویڈیو پر ردعمل جاری کیا ہے۔

A video clip recently circulated on the social media purportedly showing snowfall in the Grand Mosque in #Makkah is fake, the the National Meteorological Center (NMC) said pic.twitter.com/CzfdH1j2fM