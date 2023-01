کراچی ٹیسٹ: نیوزی لینڈ کا ٹاس جیت کر پاکستان کیخلاف بیٹنگ کا فیصلہ

کراچی: پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان دوسرا اور آخری ٹیسٹ آج سے کراچی میں ہو رہا ہے. جس میں نیوزی لینڈ نے پاکستان کے خلاف ٹاس جیت کر بیٹنگ کا فیصلہ کیا ہے۔پاکستانی ٹیم میں دو تبدیلیاں کی گئی ہیں. فاسٹ باؤلر محمد وسیم جونیئر اور محمد نعمان ٹیم کا حصہ نہیں ہیں۔ان دونوں کھلاڑیوں کی جگہ فاسٹ باؤلر حسن علی اور نسیم شاہ کو پلیئنگ الیون میں شامل کیا گیا ہے۔

New Zealand have won the toss and elected to bat first ???? #PAKvNZ | #TayyariKiwiHai pic.twitter.com/RcaUBHDb6R

قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کا کہنا ہے کہ ٹاس جیتتے تو ہم بھی پہلے بیٹنگ کرتے، بہت مثبت سوچ کے ساتھ جارہے ہیں۔

ٹام لیتھم، ڈیوون کونوے، کین ولیمسن، ہینری نکلز، ڈیرل مچل، ٹام بلنڈل، مائیکل بریسویل، ٹم ساؤتھی (کپتان)، اش سودھی، میٹ ہینری، اعجاز پٹیل.

Captain Tim Southee wins the toss and opts to bat in Karachi! @HenryNicholls27 playing his 50th Test for New Zealand. @Matthenry014 into the XI for @NeilWagner13. Follow play LIVE in NZ with @skysportnz and @SENZ_Radio. LIVE scoring | https://t.co/zq07kr4Kwt #PAKvNZ pic.twitter.com/D16MfGcEJL