اومی کرون کا زیادہ پھیلاؤ کراچی میں ہے:اسد عمر

اسلام آباد: وفاقی وزیرِ منصوبہ بندی و ترقی اسد عمر نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کی قسم اومی کرون کا زیادہ پھیلاؤ کراچی میں ہے جس سے وائرس کی نئی لہر کے آغاز کا خدشہ ہے۔

سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر اپنے پیغام میں این سی او سی کے سربراہ اسد عمر نے کہا کہ یہ واضح ثبوت سامنے آچکا ہے کہ گزشتہ کچھ ہفتوں سے کورونا کی جس نئی لہر کا خدشہ تھا، وہ شروع ہورہی ہے۔

Clear evidence now of a beginning of another covid wave which has been expected for last few weeks. Genome sequencing showing rising proportion of omicron cases particularly in karachi. Remember : wearing a mask is your best protection