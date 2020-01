شیئر کریں:

برصغیر کے تاریخی اور فطری تشخص کی پاکستان اور بھارت کے نام سے حد بندی ہو رہی تھی کہ پاکستان اور مسلم دشمن قوتیں لاہور کی بھارت میں شمولیت پر اڑ گئیں ۔ انگریز کی کانگریس نوازی کے سبب مسلمانوں میں محرومی لاہور کا اندیشہ خوفناک حد تک پختہ ہونے لگا لیکن قائد اعظم کی اس للکارنے پانسا پلٹ دیا:

THERE WILL BE NO PAKISTAN WITHOUT LAHORE

یعنی ’’لاہور کے بغیر پاکستان کاتصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔‘‘ سرسید احمد خاں مرحوم نے چندے کے ضمن میں لاہور کا دورہ کیا، یہ 19 ویں صدی کے ربع آخر کا زمانہ تھا۔ سرسید کو مہاراجہ پٹیالہ کے تاریخی محل پٹیالہ ہائوس میں ٹھہرایا گیا۔ آپ نے قیام کے دوران ’’دیکھ کر طرزِ تپاک اہل لاہور‘‘ بے ساختہ کہہ دیا ’’زندہ دلانِ لاہور‘‘ اور اس سے زیادہ شائد ہی کسی نے لاہوریوں کو اتنا شاندار خراج تحسین پیش کیا ہو گا۔ تحریک پاکستان اور قائد اعظم کے معروف مؤرخ مصنف اور صحافی (ستارۂ امتیاز) کی تازہ ترین تالیف ’’مٹتا ہوا لاہور‘‘ اسی شہر کی تہذیب کا ذکر ہے۔ جس کی بنا پر قائداعظم نے کہا تھاکہ لاہور کے بغیر پاکستان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور سرسید احمد خاں نے اس شہر کے باسیوں کو زندہ دلان لاہور قرار دیا تھا۔ اگر وہ پرانا لاہور نہیں رہا تو پرانے لوگ بھی نہیں رہے۔ پتہ پوچھنے والے کو اس طرح پتہ بتاتے تھے کہ اسے متعلقہ گھر پہنچا آتے۔ آج کی طرح نہیں کہ پتہ پوچھو تو بڑی رکھائی سے جواب ملتا ہے ’’پتہ نہیں‘‘ ’’مٹتا ہوا لاہور‘‘ تین لاہوری بزرگوں کرنل (ر) محمد سلیم ملک، حافظ معراج الدین اور مستری محمد شریف کے انٹرویوز پر مشتمل ہے۔ تینوں بزرگ جدی پُشتی لاہوری تھے۔ تینوں بزرگ لاہور کی روایات ، رسوم رواجوں اور ثقافت میں رچے بسے رہنے کے سبب ہمیں اس روایتی لاہور میں لئے پھرتے ہیں جو قریباً معدوم ہو چکا ہے ۔ رہا سہا ٹمٹماتا ہوا دیا۔ منیر احمد منیر، اس اسلوب تالیف کے موجد ہیں اور ابھی تک یکا و تنہا ہیں۔ کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ ’’مٹتا ہوا لاہور‘‘ چلتی ہوئی فلم ہے۔ راوی بیان کر رہا ہوتا ہے اور مؤلف کا قلم آپ کو پردہ سکرین پر اصلی مناظر دکھا دیتا ہے۔ کتاب ماہنامہ آتش فشاں 78 ستلج بلاک علامہ اقبال ٹائون لاہور 03334332920 کے زیر اہتمام شائع ہوئی ہے۔ سینکڑوں نایاب تاریخی تصاویرکوسمیٹے ہوئے 352 صفحات کی اس کتاب کی قیمت محض 700/- روپے ہے۔ جب ٹماٹر 2 سو روپے کلو بک رہے ہوں، تو مٹتا ہوا لاہور ‘‘ ایسی خوبصورت کتاب کی یہ قیمت کچھ بھی نہیں۔( تبصرہ نگار حفیظ الرحمن قریشی)