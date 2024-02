قومی کرکٹر عثمان قادرکےہاں چوتھی بیٹی کی پیدائش

مایہ ناز لیگ اسپنر عبدالقادر کے صاحبزادے اور قومی کرکٹر عثمان قادر کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی ہے۔

Alhumdulillah Allah has blessed me with his rahmat for the fourth time

We are so happy to have our forth girl in our family

Ya Allah,shukr, apne mujhe is qabil samjha bus mujhe hamesha itni himmat Dena

ke mein Inki achi perwarish ker sako

Aameen sum Aameen @_sobia_khan pic.twitter.com/yhrGIFXJla