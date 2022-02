پی ایس ایل میں آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ ہو رہی ہے: مائیکل وان

اسٹار کرکٹر مائیکل وان نے کہا ہے کہ پی ایس ایل میں آؤٹ اسٹینڈنگ کرکٹ ہو رہی ہے، انگلینڈ کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان مائیکل وان بھی پاکستان سپر لیگ کی تعریف کے پل باندھ دیئے۔

مائیکل وان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوئٹر پر جاری بیان میں کہا کہ پی ایس ایل دنیا کی ٹی ٹوئنٹی لیگ میں بہترین ہے۔

Pakistan Super league is the 2nd best T20 Tournament in the World .. it’s not far off the IPL either .. Outstanding standard of cricket .. #Pakistan #PSL